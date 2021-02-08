【求肝續命】25周早產換肝手術後進展理想　8個月大信信手腳仔退水腫膚色不蠟黃

▲ 信信成功在本月1日進行器官移植手術，現時手術後狀況理想。

本港一名25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，在5個半月大時急需換肝，可是家人不吻合未能捐肝救愛兒，幸得善心叔叔捐肝。信信成功在本月1日進行器官移植手術，現時約8個月大的他手術後在院休養觀察，爸媽在社交媒體分享兒子情況，膚色不再蠟黃、眼白不偏黃。

疫情下探訪受限

信信在2月1日進行器官移植手術，現時已過一星期，其父母昨日（7日）於facebook專頁「救救小心 – 肝」交代兒子的最新情況，爸媽稱愛兒做「信豬」及「信哥仔」，在探訪他時在門口已聽到兒子熟悉的哭聲，信哥仔扭計，哭到很可憐流眼淚，護士哥哥都「冇晒佢符」。

在親子時間，家人向醫護查問為何信信哭到如此淒涼，發現應是家人前一天沒有來探望，估計因而扭計哭到很淒涼，之後花了一陣子哄回兒子。

真係要哄咗佢好耐，同佢傾咗好耐偈，解釋好耐，隻豬仔先冷靜落來⋯⋯加上冇得抱呀，因為好多喉卡住晒唔抱得，唯有唱吓歌、拍吓佢、安撫吓佢啦！

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肚屙數次 水腫已退

除了見不到父母外，信信進行了器官移植手術，近兩三日才開始食奶，肚屙了很多次，因為腸仔要適應回運作，可能因而不舒服，更屙到屁股紅，所以扭計。幸好經過一輪安撫，信信終於變回愛笑的BB，進度亦理想。

信豬成績進度，手仔腳仔嘅水腫都退晒喇，活躍咗，大家留意下之前同依家個樣，佢甩咗色呀！

由於當肝功能逐漸衰退，患者會出現皮膚及眼睛泛黃，未做肝移植手術前，信信明顯膚色蠟黃、眼白偏黃，現時他已慢慢「轉色」，代表肝發揮正常功能。爸媽期待下次見兒子再進步更多。

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責任編輯︰顏紫燕