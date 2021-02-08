【滅蚊達人】網民每日受蚊患困擾崩潰　一隻隻打死蚊屍排字：殺不完！

▲ 網民每日受蚊患困擾，以蚊屍排字：殺不完！

蚊子是大家的共同敵人！有台灣網民抱怨近日受無數蚊子煩擾，一直殺都殺不完，甚至更用蚊屍排出不同文字和形狀，引起網民熱烈討論。

網民於Facebook群組「爆怨公社」發帖，希望抱怨一下為什麼有殺不完的蚊子，並分享數張蚊屍相片。相片中，網民用蚊子排出字詞：「殺不完，二月七日」、「蚊子1/31」，又用蚊屍排出不同形狀，如軍隊隊形、保齡球等，可以看出他對蚊子的怨念。

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他表示，每張照片中的蚊子，都是在不同日子捉的，並非用同一組蚊屍重複排字。更笑言下次可以用蚊屍排「新年快樂開工大吉」。

殺了一個我還有千千萬萬個我的概念，也太會繁殖了…

帖文一出馬上引起網民熱烈討論，紛紛好奇事主是住在什麼地方，怎會有這麼多蚊子，又想偷師學「抓蚊大法」，並留下不少搞笑留言：

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製作滅蟲神器

台灣蚊媒傳染病防治研究中心研究員黃旌集早前公開一個簡易滅蟲神器的製作方法，成本低至5港元，卻能有效滅蚊，效果比滅蚊燈更好。而滅蟲神器製作材料為2隻膠杯、膠花盆、紗網（16目以上）、清水、誘蟲黏紙（黏蟲紙），詳細製作過程：

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責任編輯：羅嘉欣