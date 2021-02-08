【全民造星lll】折骨舞王Ben曾在海洋公園表演　自爆面試《全民造星lll》笠水

▲ 折骨Ben贏了冠軍後表示，外人看可能認為他「暗爽」、帶點驕傲，其實壓力大到不得了，不過他自言會忠於自己，追求理想。

早前的選秀真人騷《全民造星lll》成為全城的話題之作，3位得獎者早已塵埃落定。冠軍趙祥誠憑著表演折骨舞技驚四技座勇奪冠軍，大家更稱他為「折骨Ben」，原來這位小伙子愛與小動物為伴，早前他前往海洋公園探訪水豚之餘，更與我們大談他的理想。

▲ Ben的願望是成為一位舞蹈明星，他說：「最初我覺得這一個願望不太可能會實現，但自參加比賽後，發覺大家對折骨舞感到興趣和接受，因此，我覺得世界上沒有東西是不可能發生的。」（攝影：黃建輝）

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年僅24歲的Ben笑言是一位宅男，16歲時在網上自學跳舞，曾經參加過國內的電影節目《這！就是街舞第2季》表演折骨舞。

當然，最叫大家認識他，還是因為他在《全民造星lll》節目內旗開得勝。今天一躍成為成年青人的偶像，刻下這位小伙子的日程排得滿滿，除了拍攝廣告、為產品代言外，4月更參與以梁祖堯為首的風車草劇團劇目《通菜街喪屍戰》的演出，而說到喪屍，原來Ben和海洋公園都有著一段淵源。

Ben笑言，由小到大，來海洋公園約有七、八次，小時候愛玩機動遊戲，享受遊戲帶來的刺激感，玩完就就和朋友一起在場內的餐廳吃東西，很開心。不過，人大了，感覺更深刻，因為前年在萬聖節期間成為駐場員工，和朋友一起負責扮演醫生和病人的舞蹈表演，當時同場表演的還有現在已成為ERROR隊長的肥仔，那時的他正值參加《全民造星1》，所以印象更是深刻。

那為何來姍姍來遲，事隔一年才參加第3屆的比賽？「當時因為跳舞老師提議我去參加國內的一個節目，完成回港後已經是2020年初，及後姊姊眼見我比較空閒，再建議我參加《全民造星lll》。我還記得面試時『笠水』，自覺當時free style的舞蹈表演時狀態不是太好，但結果事隔1個月後正式接獲通知進行訓練。」

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得獎後壓力更大

這一次《全民造星lll》的話題性比以前更是厲害，成為不少人茶餘飯後的話題，Ben一瞬間讓全港觀眾所認識，他不諱言壓力很大。

奪冠後的壓力比參賽前更大，贏了冠軍，外人看可能認為你『暗爽』、帶點驕傲，但無形壓力真是很大，看看第一屆的姜濤現在那麼成功，我現在可以做的就是盡量忠於自己、做好自己。

Ben指出，其實自得獎後自覺的進步，自己健談了不少，未來要走的方向是，希望能夠成為一位香港從來未出現過以跳舞而聞名的藝人，叫人知道舞者在台上不一定是站在歌手的後面，他們一樣可以獨當一面，一樣可以成為以跳舞掛帥的明星，雖然，自己暫時對唱歌仍欠缺一點自信，但期望終有一天，能夠融合自己的舞蹈，可以推出一首屬於自己的MV和歌曲。

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愛護大自然每人做多一步

說到減壓，Ben選擇平日在家中打電玩，同時亦愛與家中的金毛尋回犬玩耍。

家中先後飼養了3頭金毛尋回犬，現在家中的一頭已經8歲了，對最難忘的是見它愈來愈肥，感覺它有點像海洋公園的水豚，哈哈......香港地小人多，並不是每位年青人都有機會飼養或接觸到小動物，但作為一個愛護地球的人，都可以改善到環境日益變壞的地球。

Ben提醒大家，去到郊外，不要吸煙、自己帶來的垃圾自己清理，又或是不要拋棄垃圾於海灘，將垃圾回收，大家只要每人肯踏出一步，保育和環保就會得到改善。

鳴謝：海洋公園

記者：何偉雄

同場加映：MIRROR專訪