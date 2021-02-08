【食不安心】內地三分一桶裝水疑屬「假水」　為慳成本用劣質膠桶裝售恐致癌

▲ 業內人士爆料指在內地市場上流通大量假桶裝水，近三分之一是假貨。

內地桶裝水質量成疑，有媒體最近報道，業內人士爆料指在內地市場上流通大量假桶裝水，近三分之一是假貨。而除了水質問題外，報道亦指有不法商人為慳成本，會使用成本較便宜的膠桶裝水，高溫下容易釋出致癌物。

據《北京青年報》引述業內人士稱，內地桶裝水近三分之一是「假水」。這些假水主要分為兩種：一種是直接將自來水、地下水私自灌裝銷售，未經嚴格過濾、消毒；另一種是一些小廠購買一些大品牌商標、真桶等，再將自己生產的水灌裝進去，平均一桶水利潤約達10元人民幣（下同；約12港元）一桶，毛利可高達400%。

報道又指，河南鄭州有人反映「康師傅」桶裝水品質欠佳。有公司職員發現桶裝水內的水呈綠色，而連接桶內的軟管沾有不明黏液，就連煮桶裝水用的水壺，也充斥一股餿水味。然而，康師傅品牌回應，旗下並未出售桶裝水產品，市面所有自稱康師傅的桶裝水都是假貨。

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內地記者隨後暗訪鄭州一間懷疑生產假水的工場，發現工場內部環境衞生惡劣，擺滿骯髒的水箱、水桶、雜物等，生產假水的老闆更一手夾著煙，另一手向桶注水，再貼上「水泉水」商標，出售牟利。

除了水質問題，水桶質量也是一大隱患。報道指出，目前市面上的桶裝水水桶主要有兩種物料：一種是PC物料，一種是PET物料，但價格相差很大。 PC物料的水桶透明光滑，桶體呈淡藍色，每個售價約40元（約48港元）。

而另一種PET物料水桶外表也是藍色，但透明度差，手工粗糙，在高溫下容易產生致癌物，市售卻便宜得多，每個約10元（約12港元），而市面上普遍出售PET物料水桶。

業內人士指出，水桶底部會標明生產日期及使用物料等訊息，一般來說只能使用兩、三年。但是市面上一些水桶已使用近6年，有些甚至連水桶出廠日期等訊息都沒有。

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責任編輯：羅嘉欣