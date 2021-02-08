【新冠肺炎】意大利爆變種新冠病毒學校感染多數無病徵 專家：不能低估變種病毒

▲ 意大利爆發變種新冠病毒

意大利疫情持續，至今累計確診個案已破263萬宗，逾6.1萬人死亡。該國衞生專家上周四（4日）警告，變種新冠病毒開始在意大利爆發，北部小鎮爆發英國的變種病毒，其中一間學校出現群聚感染。

綜合外媒報道，意大利北部倫巴第區科爾扎諾（Corzano）一間學校因師生密切接觸，今年1月已有24人確診染疫。衞生部門為189人進行病毒檢測後，發現139人確診染疫，其中14人被檢測到英國的變種新冠病毒毒株。

至於該139名患者中，一人需住院，但大部份人也無病徵。專家警告，不能低估變種病毒的影響。當局去年12月20日證實出現首宗英國變種病毒病例，患者從英國回到意大利。

目前科爾扎諾的學校不會開放，市長宣布該鎮已有10%人口染疫。當地亦加強防疫措施，以避免人群聚集，包括餐廳須於下午6時關閉。

英國變種病毒出現突變

另外，英格蘭公共衞生署日前表示，部份地區發現變種病毒出現一種名為E484K的突變，在布里斯托爾、利物浦分別發現11宗及32宗病毒突變個案。專家表示，病毒「令人擔憂」，這種突變或會削弱疫苗的功效。

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責任編輯：羅嘉欣