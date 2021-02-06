【2021農曆新年】陳凱琳力撐雪姨當一日店長　Grace：希望大家做到想做的工作

▲ 陳凱琳（Grace）前往由人氣YouTuber雪姨（Sharon Yung）舉辦的《大乾爹》新春年宵市集並擔當一日店長。（受訪者提供）

人氣YouTuber雪姨（Sharon Yung）與港姐冠軍陳凱琳（Grace）、黃芷晴等一眾名人、KOL合作，以《大乾爹》為主題舉行新春年宵市集。

陳凱琳於周六（6日）擔當一日店主，她接受TOPick訪問時認為將自己很熱愛的一件事帶給大家的感覺很好。

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▲ （受訪者提供）

Grace第一次當一日店長，新體驗對她來說：「雖然我出過不同類似的Event，但真的未試過當一日店長，而且今次是售賣自己的產品，覺得很有誠意及有意義。我會更用心，希望更多人走過來時都會想買，而買的人看見你時都會很開心，整件事也很Meaningful。」

她坦言：「我平日較少做手作，因為我發覺一定要有Talent，所以我今天來到看見很多店舖，很多人都很用心去做一些小手作，或者經營他們由零到現在的品牌，這麼成功及多人認識，其實真的是很厲害。」

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▲ （受訪者提供）

來到市集現場，Grace表示：「我真的有點感動，看見大家在現時的環境中很努力、勤力地去做這份那麼有誠意的工作，祝福大家在新的一年會有個好開始，除了健康外，希望大家都能做到想做的工作，夢想成真！」

她發覺：「很多人都有很多自己的個人嗜好或喜好，當將你把喜歡的事放於工作上時，那件事會變得更加美麗，因為你會很想將事情做得更好，自己本身也很喜歡。」她又謂：「我看見很多小店、本地企業都是在做這些事，就是將自己很熱愛的一件事帶給大家，希望能帶歡樂給大家，所以真的很正！」

記者：梁樂欣

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