【小學試題】小六英文搶分練習題答案 掌握現在完成式（Present Perfect Tense）用法
教育 00:00 2021/02/17
新冠肺炎第四波疫情爆發，教育局宣布全港中小學及幼稚園在12月2日起暫停面授課堂，直至農曆新年假期後。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度。
以下為小六英文練習參考答案︰
Part A
1. are
2. has been
3. got
4. is making
5. haven’t finished
6. spoke
7. visit
8. will end
9. is going to study
10. has worked
Part B
Part C
1. D
2. A
3. C
4. D
5. D
6. B
7. B
8. A
答案由「進研教育」提供。
TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick
TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ
【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD