【小學試題】小六英文搶分練習題答案　掌握現在完成式（Present Perfect Tense）用法

▲ 小六英文搶分練習題答案。

新冠肺炎第四波疫情爆發，教育局宣布全港中小學及幼稚園在12月2日起暫停面授課堂，直至農曆新年假期後。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度。

以下為小六英文練習參考答案︰

Part A

1. are

2. has been

3. got

4. is making

5. haven’t finished

6. spoke

7. visit

8. will end

9. is going to study

10. has worked

Part B

Part C

1. D

2. A

3. C

4. D

5. D

6. B

7. B

8. A

答案由「進研教育」提供。

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