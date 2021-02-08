網台主持傑斯涉4項煽動罪　被告留院缺席聆訊

網台主持人「傑斯」被指於去年8月至10月期間，分別4次主持網上節目時，意圖引起憎恨或藐視中國政府及香港特區政府等，被控4項「作出具煽動意圖的作為」罪，案件今（8日）於西九龍裁判法院提堂。被告因仍留院而缺席聆訊，案件押後至2月11日或他出院當日再訊，期間由警方看管。

被告尹耀昇（52歲），報稱網台主持，被控4項「作出具煽動意圖的作為」罪，違反《刑事罪行條例》 第10條。

控罪指他於2020年8月8日，在香港連同其他人作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視香港特區政府，或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

控罪又指他於同年8月15日、9月5日、10月10日在香港連同其他人作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國政府及香港特區政府，或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

控方指被告早前要求入院，醫生指被告暫未能出院，故被告今缺席聆訊。總裁判官蘇惠德將案件押後至2月11日或他出院當日再訊，期間由警方看管。

案件今於西九龍裁判法院3號庭提堂，所有進入該法庭的旁聽人士均要通過特別設置的安檢程序，由保安檢查隨身物品，不得攜帶任何液體入庭。

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記者：林欣樂