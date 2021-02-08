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【校長專欄】現今幼兒物質豐富不知何謂「珍惜」 校長：幼兒教育品德比成績重要

教育 13:23 2021/02/08

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馬校長堅信，幼兒品德教育比成績更重要。

「孝順父母重要嗎?」「有禮貌重要嗎?」「尊重和關心身邊的人重要嗎?」「懂得感恩和珍惜重要嗎?」以上一切的問題，一直令我反覆在腦海中思考，亦令我立志在我任職的幼稚園中推動以上的教育理念。

現今世代的幼兒，不論在物質、教育等方面已相比起上一代幸福了不少，可能正正因為如此，令他們未有機會親身經歷當中的「苦」，故在他們心中建立出一個錯覺，以為一切的都是「垂手可得，幸福是必然的」，不知何謂「珍惜」。

因此我在幼稚園裏與同工有著共同的信念，經常藉著「書信」等活動，讓幼兒學習如何關心身邊的人、事、物。在校內，我與每位同工及幼兒均有屬於自己的信箱，因此我們經常借書信作溝通渠道，彼此互相問候，一方面可建立師生間的「愛」，另一方面亦可把已失傳的「書信往來」帶回現今社會，讓這些近乎式微的傳統得以保存下來。

記得有一次我到了境外交流，數天未有回校，復工後，我的信箱滿載了幼兒及家長寫給我的信件，信中滿佈各人對我的關心及問候。在書信往來的過程中，我發現幼兒已從幼稚園中建立到「孝順、禮貌、關愛、感恩及關心」這些待人接物應有的態度，而幼兒更會把這些態度帶回家中與家人分享，令父母反思自己在日常生活中有否成為幼兒的最佳榜樣呢?而家長亦因此感受到幼稚園所安排的活動，能讓他們在親子之間建立更好的關係，這一切真的讓我感到欣慰。

我認為讀書的成績固然重要，但如果沒有良好的待人接物態度、不懂得孝順父母、不懂得關心身邊的人，凡事只是自我中心，即使擁有一份高薪厚職，也未必能得到別人的愛戴及欣賞。

因此我希望在幼稚園階段與我的同工繼續努力，為幼兒建立良好的品德教育基礎，使他們將來能成為以「靈、德、智、體、群、美」全面均衡發展的人，並為社會作出貢獻。

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撰文 : 馬文琪校長 路德會聖腓力堂幼稚園

校長訪問 幼稚園

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