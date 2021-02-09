【消滯食療】新春消滯普洱茶不是愈濃愈好　中醫教3款茶療湯水清熱解燥【內附食譜】

▲ 團年飯、開年飯、新春煎糕引致熱氣、飽滯、胃脹、消化不良，有何急救方法？註冊中醫師林家揚有辦法。

農曆新年的團年飯、開年飯，再加上各種賀年糕點及煎炸的食品，總是容易令人吃過不停。若然沒有節制，引致熱氣、飽滯、胃脹、消化不良，有何急救方法？註冊中醫師林家揚表示，尋常如綠茶、普洱茶、梨汁、礦泉水都有清熱消燥解膩的作用，而他亦推介了兩款能紓解飽滯的湯水。

新年煎炸食物尤其多，註冊中醫師林家揚建議大家淺嘗，且先把煎炸食物先浸淡鹽水5至10秒再吃，有助清熱解毒之效。「鹽性味鹹寒，有涼血清熱，引火下行的作用。用淡鹽水略浸煎炸食物，可以稍消除食物燥熱，而不影響食物的風味。」他解說。

除此以外，要清熱消燥解飽滯，也有不少方法：

1. 礦泉水

要清熱消燥宜多喝水，尤其礦泉水。林醫師解釋，從中醫角度，不同的水，功效不同。相對平日飲用的自來水，在江河或水庫中受日照所曬，天然的礦泉水性質較涼，有清肺胃熱，生津利尿之功效。

2. 梨汁

梨味甘微酸、性涼，能清熱生津，潤燥化痰。若過多進食油炸食品，肺燥乾咳、煩渴、痰黃少而黏，可以飲用梨汁。但若脾胃虛弱，經常腹冷、大便爛的人士以及產婦，要小心飲用。

3. 菊花泡水

許多人容易上火、咽痛或長口瘡，飲涼茶卻又易胃腸不適，因此不能直接飲用菊花水。林醫師建議，可以用菊花水漱口，讓其停留在口腔及咽喉部，幫助緩解症狀及加速痊癒。「菊花味甘苦，性微寒，有疏風清熱，平肝明目，解毒消腫的作用，既可內服，又可外用，是熱型體格人士家中必備良品。」

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4. 檸檬水

林醫師表示，檸檬的酸鹼度接近胃酸，因此餐後45分鐘至1小時，飲用檸檬水，可以協助胃酸消化。

從中醫角度，檸檬味甘酸，性涼，能生津解暑，下氣和胃，安胎，對於食慾不振、脘腹痞脹、妊娠嘔吐有一定效果。而檸檬的皮則味酸辛、微苦，性質偏溫，有行氣和胃、止痛的功用，可治脾胃氣滯、脘腹脹痛、食慾不振。

但要注意，不宜空腹飲用檸檬水。患有胃酸倒流、胃潰瘍、胃部容易不適、有牙患的人士不宜多飲。

5. 普洱茶

其味甘苦，有清熱辟穢，解酒透疹，開胃消滯功效。沖泡普洱茶時，體質偏熱人士宜加菊花；胃脹及痰濕人士，可加陳皮；體質偏寒者則宜加生薑。

林醫師指出，由於生普洱偏寒，體質偏寒、長者、消化能力較差人士宜喝熟普洱。

飲用普洱茶不宜過濃及過量，有機會引致心律不整、血糖及血壓上升、胸悶、心悸、便秘、失眠、夜尿、消化不良、腹脹等問題。尤其是孕婦、哺乳的女性、胃腸功能差、胃腸潰瘍、貧血、骨質疏鬆、心腎疾病和失眠患者，皆不宜飲濃茶。

另外，茶泡過久、次數太多或擺放過久，會釋出有害物質或氧化，危害身體。更要留意，不可用茶送服藥物。

茶飲推介：穀麥芽茶

材料：谷芽、麥芽各15克

做法：將谷麥芽放入沸水中，大火煲15分鐘後，轉小火煲30分鐘。

適用人士：一般食滯腸胃。氣虛人士不宜多飲用。

加減：熱型體質可加決明子10克，陰虛體質加洛神花10克，肉食較多加山楂6克，胃腸脹氣加陳皮一角，痰濕及洩瀉可加荷葉5克。

▲ 山楂能性質偏溫，熱型及陰虛體質不宜多吃。（經濟日報資料圖片）

注意：山楂味酸甘，能消食健胃，行氣散瘀。由於性質偏溫，熱型及陰虛體質不宜多吃。氣血不足、脾胃虛弱、患胃病及容易反酸的人士亦不宜。另其有活血及收縮子宮作用，孕婦也不宜。因含鞣酸，不宜與富含蛋白質的食物一同進食。不宜與維他命K、華法林等藥物同食。

兩款紓緩飽滯湯水

1.合掌瓜鯇魚湯

適合：任何體質人士

材料（3至4人分量）：合掌瓜兩個、鯇魚尾1條、甘筍1條、陳皮一角、薑兩片、瘦肉4 両。

做法：材料洗淨。瘦肉汆水切件，合掌瓜及甘筍去皮切件，爆香薑片，煎香魚尾，注入清水。加入陳皮、甘筍、瘦肉，大火煮沸後轉小火，煲30分鐘。加入合掌瓜，再煲30分鐘。

2.大頭菜排骨湯

適合：寒型、陽虛體質

材料（3至4人分量）：大頭菜約1磅、冬菇5朵、排骨200-300克、薑數片、芫荽適量。

做法：材料洗淨。大頭菜去皮切塊。冬菇浸發。排骨同薑片汆水。將冬菇丶排骨丶薑片同加入水中煮沸，煲半小時，再加入大頭菜煲15分鐘。放入芫荽再略煮，以胡椒粉調味即可。

上述湯水的體質配搭：

熱型體質：加白蘿蔔 陰虛體質：加番茄

氣虛：加蓮子 血虛：加紅棗或杞子

痰濕：加薏米、眉豆

記者：胡慧雯