 【明星減肥】鄭秀文繼紫薯減肥後再有新招　Sammi靠椰菜花炒飯瘦身：越吃越fit【附食譜】

▲ 鄭秀文分享椰菜炒飯食譜。

樂壇天后鄭秀文（Sammi）向來身材纖瘦，除了勤做運動外，鄭秀文亦很注意日常飲食，因而身上沒有多餘脂肪，堪稱圈中減肥達人。繼「食紫薯減肥法」後，早前Sammi推介一款自家瘦身炒飯，她於IG公開一道椰菜花飯食譜，更聲稱它為「吃不胖的炒飯」，不少網友也想跟著學煮，其實椰菜花低卡又有營，天后Sammi的推介真不錯。

五日前，鄭秀文於個人iG發帖文，她謂心血來潮下煮了一道椰菜花炒飯，易煮之餘又達減肥之效，當中她寫道：「超級推介超瘦的炒白椰菜花飯，完全沒有澱粉，吃完肚仔好輕鬆，就算吃完整碟都完全吃不胖的炒飯，越吃越fit。想減肥的朋友仔可試試，澱粉盡量留在日間吃。」

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▲ 鄭秀文分享椰菜花炒飯食譜。

Sammi介紹的椰菜花炒飯做法很簡單，她以椰菜花取代白飯，然後以攪拌機攪至米粒般大小，另外加入了蝦、牛肉粒、蛋及蔥花來炒，最後落少許鹽及黑胡椒作調味。

食譜如下：

白椰菜花 一棵 蝦仁 十粒 蛋 兩隻 蔥花 適量 牛肉粒 黑胡椒粉 少許 鹽 少許

Sammi推介椰菜花減肥

其實椰菜花不但卡路里低，亦是高纖蔬菜，其纖維量為白飯的三倍，可以促進腸道蠕動，另外它可預防心血管疾病及增加免疫力之功效，此外長期食用，可減低患大腸癌、乳癌、肺癌的風險。

堪稱「減肥達人」的Sammi去年4月分享「紫薯減肥法」，她教如何吃紫薯減肥的方法，「將紫薯蒸熟後放在雪櫃的普通格一晚，翌日晚上再蒸熱它，紫薯變凍後會產生抗性澱粉，吃進體內會不易被吸收，令身體吸收的卡路里減少了，白飯也可這樣做。」

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另外她又教導分辨柴薯及紫蕃薯，紫蕃薯較紫薯高卡路里，也比熟薯甜，不過價格上，紫蕃薯則比紫薯便宜很多。

此外她曾推介「縮水減肥雜菜湯」，梁漢文按此餐單成功減肥，7日減了6磅，體重由155磅降至149.4磅。

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