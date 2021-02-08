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【全民造星III】許廷鏗新碟被炒賣致缺貨　Alfred承認住大屋靠父幹

娛樂 13:15 2021/02/08

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許廷鏗首次舉行網上答問會。

許廷鏗（Alfred）昨日舉辦首個《許廷鏗感激有你2021網上直播答謝會》，在疫情下走出商場，在線上與粉絲簽唱、玩遊戲、一對一聊天，破格無規範舉行歌迷聚會。

答謝會上，Alfred除了獻唱《無力感》及《面具》外，亦分享了早前擔任《全民造星3》評判的感受，他說：「多謝節目剪得好，將我精要部份播出， 對我是一次很寶貴經驗，當年我參賽時，如果評判會同我講這些說話，我都會幾感動。」

他指：「原本只是諗做個job，但後來給他們氣氛帶動投入，企起身拍掌。朋友都指我一直以來的堅持，令到我可以講到這些說話，對我刮目相看。」

Alfred即席展示畫功。


有粉絲指自己買不到最新專輯，問Alfred會否有碟可以割愛，Alfred即抱歉道：「我手頭上有，但在我媽手上，我都不夠膽在她手上搶回。」 

另一位由F.1已開始追隨，到現在已成了上班族的粉絲，表示Alfred陪她走過了整段青春歲月，Alfred即感性道：「其實你都在我的青春裡面出現。你的說話令我腦海突然有好多回憶片段湧現，令我知道，原來就算沒見到你們，但support仍然健在。你們不離不棄，令我繼續堅持落去。」

聽到fans剖白不禁哽咽。

Alfred此時已經有點兒哽咽，怎料接著的歌迷展示第一次出席活動時的合照，Alfred竟然頓時淚流滿面，要抹乾淚水，才能訴說底蘊，解釋這名粉絲其實是Fans Club的要員，她與另外幾位粉絲的不計較付出，令Fans Club雖然形式變化多了，但大家的情感卻不變。

另外，早前Alfred跟父母合照，令過千呎的獨立屋曝光，Alfred表示不意外，因以前也有在家中拍過唱片封面照，這是父母努力的成果，我都希望將來像他們一樣擁有大屋。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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