【陪著你走】2歲男童首次學習用義肢走路　暖心殘奧金牌運動員伴行鼓勵

2歲男童KJ Dyer因事故失去右腳，需要使用義肢。首次學習使用義肢的日子，男童遇上暖心殘奧田徑金牌運動員Blake Leeper。Blake Leeper陪伴KJ踏出每一步，鼓勵他走路，十分窩心。

Blake Leeper在Instagram上傳一段窩心片段，片中2歲的男童KJ Dyer第一次穿上義肢行走，Leeper在遠處等待，並鼓勵KJ過去他的身邊：「我正等待著你！」。當KJ踏出一步，Leeper都會馬上稱讚：「你做得很好！」、「你很棒！」。

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Leeper又走到KJ的身旁，配合KJ的步速，教他踏出每一步：「一步、二步、三步！加油！」

Leeper在帖文指，這段影片是他的動力之一，他會繼續努力奮鬥，讓男童KJ將來有更多機會在高峰與人競賽。

現年31歲的殘奧運動員Leeper曾獲8次殘奧會田徑國際獎牌，也是世界紀錄保持者及3個美國紀錄保持者。Leeper天生沒有雙腳，在9個月大開始裝上義肢。

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責任編輯：羅嘉欣