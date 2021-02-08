  • 23°C
香港時間 : 2021208日 (週一) 14:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【陪著你走】2歲男童首次學習用義肢走路　暖心殘奧金牌運動員伴行鼓勵

健康 13:42 2021/02/08

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

2歲男童KJ Dyer因事故失去右腳，需要使用義肢。首次學習使用義肢的日子，男童遇上暖心殘奧田徑金牌運動員Blake Leeper。Blake Leeper陪伴KJ踏出每一步，鼓勵他走路，十分窩心。

Blake Leeper在Instagram上傳一段窩心片段，片中2歲的男童KJ Dyer第一次穿上義肢行走，Leeper在遠處等待，並鼓勵KJ過去他的身邊：「我正等待著你！」。當KJ踏出一步，Leeper都會馬上稱讚：「你做得很好！」、「你很棒！」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Leeper又走到KJ的身旁，配合KJ的步速，教他踏出每一步：「一步、二步、三步！加油！」

Leeper在帖文指，這段影片是他的動力之一，他會繼續努力奮鬥，讓男童KJ將來有更多機會在高峰與人競賽。

現年31歲的殘奧運動員Leeper曾獲8次殘奧會田徑國際獎牌，也是世界紀錄保持者及3個美國紀錄保持者。Leeper天生沒有雙腳，在9個月大開始裝上義肢。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

殘疾 正能量 健康問題 傷殘奧運 傷殘運動員 運動員

最高瀏覽

【送錯外賣】送錯貴4倍訂單客人拒應門找數　港男鄰居心痛：大男人企係外面喊
14:05 2021/02/07
【送錯外賣】送錯貴4倍訂單客人拒應門找數　港男鄰居心痛：大男人企係外面喊
【神秘入院】朱智賢自稱入院接受全身麻醉　Ashley拒透露詳情：唔係好知自己做咩
17:18 2021/02/07
【神秘入院】朱智賢自稱入院接受全身麻醉　Ashley拒透露詳情：唔係好知自己做咩
【出爾反爾】4歲孫女哭求阻止嫲嫲劏鴨子過年 嫲嫲無奈答應翌日結局大逆轉
14:33 2021/02/07
【出爾反爾】4歲孫女哭求阻止嫲嫲劏鴨子過年 嫲嫲無奈答應翌日結局大逆轉