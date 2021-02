【李施嬅結婚】IG騷婚戒宣布結婚　Selena :I Said Yes

▲ 李施嬅騷婚戒突然宣布結婚?「New and exciting beginnings.」

李施嬅今日在IG突然貼上照片,圖中見她正在唱歌,並騷出婚戒公布結婚。李施嬅並留言道:「牛年一定會更好。因為有這樣的新嘗試🎤,也有甜蜜的新嘗試。」

同時李施嬅又以英文寫道:「Good night 🤓Year of the Ox.New and exciting beginnings.」她並展示婚戒圖案補充:「Yes,又hatag:ISaid Yes.」

另外,她亦發布一張跟伴侶拖手照片,同樣展示婚戒,但未有解釋是甚麼。網民紛紛猜測她是否有喜訊公布,並留言恭喜,也有問是否有新歌公布。

而一班圈中人友朱晨麗、高海寧、趙希洛等都第一時間作出祝賀,當中李施嬅的好拍檔陳山聰留言:「Wow wow wow🎉🎉🎉 big big big congratulations sister 🎉🎉🎉牛年一定行大運喇」

李施嬅今年憑《法證先鋒IV》內「聞家希」一角提名「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」,不過李施嬅1月時已表明要往加拿大拍劇,所以不能出席《萬千星輝頒獎典禮2020》。

而近日她多只在IG發布加拿大拍攝照片,及分享隔離生活,包括做瑜伽等。不少網民看影片後都叮囑Selena在加拿大要小心安全,及保重身體。

雖之前未有任何跡象表示有喜訊,但網民都對此感到興奮不已。

而李施嬅在2020年2月接受TOPick專訪,當時她曾稱準備好去開展一段戀情:「現階段正在了解對方當中,畢竟要接受伴侶是娛樂圈中人是有壓力及難度。」

