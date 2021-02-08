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【李施嬅結婚】IG騷婚戒宣布結婚　Selena :I Said Yes

娛樂 13:35 2021/02/08

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

李施嬅騷婚戒突然宣布結婚？「New and exciting beginnings.」

李施嬅今日在IG突然貼上照片，圖中見她正在唱歌，並騷出婚戒公布結婚。李施嬅並留言道：「牛年一定會更好。因為有這樣的新嘗試🎤，也有甜蜜的新嘗試。」

同時李施嬅又以英文寫道：「Good night 🤓Year of the Ox.New and exciting beginnings.」她並展示婚戒圖案補充：「Yes，又hatag：ＩSaid Yes.」

【新冠肺炎】加拿大進入緊急狀態劇集或再延期　李施嬅隨遇而安享受美食【有片】

另外，她亦發布一張跟伴侶拖手照片，同樣展示婚戒，但未有解釋是甚麼。網民紛紛猜測她是否有喜訊公布，並留言恭喜，也有問是否有新歌公布。

而一班圈中人友朱晨麗、高海寧、趙希洛等都第一時間作出祝賀，當中李施嬅的好拍檔陳山聰留言：「Wow wow wow🎉🎉🎉 big big big congratulations sister 🎉🎉🎉牛年一定行大運喇」

【金宵大廈2】李施嬅消瘦令閨密胡定欣心痛　Selena坦言拍《金宵2》壓力大：不容易演

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李施嬅今年憑《法證先鋒IV》內「聞家希」一角提名「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」，不過李施嬅1月時已表明要往加拿大拍劇，所以不能出席《萬千星輝頒獎典禮2020》。

而近日她多只在IG發布加拿大拍攝照片，及分享隔離生活，包括做瑜伽等。不少網民看影片後都叮囑Selena在加拿大要小心安全，及保重身體。

【法證先鋒IV】李施嬅自我隔離出關體重升近4公斤　夥《法證IV》演員派防疫物資慶功

雖之前未有任何跡象表示有喜訊，但網民都對此感到興奮不已。

而李施嬅在2020年2月接受TOPick專訪，當時她曾稱準備好去開展一段戀情：「現階段正在了解對方當中，畢竟要接受伴侶是娛樂圈中人是有壓力及難度。」

同場加映：姜麗文訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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