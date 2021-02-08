【集體感染】月子中心14初生嬰感染肺炎　疑嬰兒用品混合使用惹禍

▲ 月子中心14初生嬰感染肺炎，疑嬰兒用品混合使用惹禍。

內地遼寧一間月子中心近日有14名集體感染肺炎，雖然經病毒檢測後，證實並非新冠肺炎，但部分嬰兒需被送入深切治療部，並使用呼吸機搶救。有家長批評中心蓄意隱瞞，耽誤治療，亦有家長踢爆中心將嬰兒用品混合使用，導致集體感染。目前中心已經停業並進行消毒。

根據內地媒體報道，其中一名嬰兒的家長於網上爆料，女兒在1月6日出生，入住月子中心後，於1月中旬感染病毒性肺炎，目前在當地兒童醫院接受治療。但在首名嬰兒染病後，中心沒有通知其他家長，其後陸續有嬰兒出現鼻塞、咳嗽的症狀，但中心的醫師卻一直聲稱「正常現象」、「再觀察」。

不久嬰兒的病情加重，並開始發燒，才被送院治療，最終14名嬰兒被證實感染病毒性肺炎，其中12名被送入深切治療部，並需使用呼吸機搶救。家長批評中心隱瞞事件，導致耽誤了數天，孩子才被送院治療，又稱中心將10多名嬰兒集中在一個育嬰室照顧，將他們的口水肩等物品混合使用，才導致集體感染。

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瀋陽市疾控中心表示，經初步判斷，部分患兒屬呼吸道合胞病毒感染，不屬於傳染病範疇，但月子中心存在無消毒制度等不規範管理情況。瀋陽皇姑區市場監督管理局6日通報，情況屬實，中心目前已停業，且進行消毒，並做好患者家屬與中心的協商事宜，有家長表明會對中心提出起訴。

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責任編輯：羅嘉欣