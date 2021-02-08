【惠利大廈爆疫】袁國勇料大廈現垂直傳播　所有04室居民須撤離

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇下午到場視察。（曾秋文攝）

鰂魚涌英皇道997號惠利大廈昨晚（7日）封區檢測後找出3宗初步確診個案，其中2人與早前的個案同一居於04室的單位，04室共有3個單位涉及6人確診，當中涉及2名筲箕灣官立中學中六生。港大微生物學系講座教授袁國勇今午（8日）經視察後，認為大廈現垂直傳播，相信病毒經天井播毒後再因煙囪效應向上傳播，亦不排除部分單位U型隔氣失效，令04室單位存在感染風險，建議所有04室居民須撤離。

袁國勇認為，圍封強檢是非常重要的決定，找到幾宗個案，並知悉大廈出現垂直傳播情況，經視察後發現大廈13室與14室單位之間有一個密封天井，亦積聚不少垃圾，當打開窗戶時就能聞到嗅味。

他相信，1404室單位病人放出病毒經過抽氣扇，再因煙囪效應經天井向上傳播，當對上單位有人打開窗戶，或開動抽氣扇時沒有密封廁所或廚房窗口，以致空氣走入單位令住戶受到感染，同時亦不排除單位洗水間地下去水位U型隔氣失效，故目前所有04室單位存受到感染的危險，經與衞生防護中心、環保署及屋宇署商量後，有需要將所有04室居民撤離隔離。

袁國勇又強烈呼籲，所有居民不打開天井窗口，不論是洗手間或廚所位置，當煮食或如廁時開抽氣扇，同時打開另一邊窗戶，以致空氣流動向天井方向，能減低受感染的機會。

問及03室單位居民為何不須隔離檢疫，袁國勇解釋，天井闊度足夠，目前檢測後只找到04室有人確診，但03室未有找到陽性個案，現階段最穩妥是將04室居民撤離。他又相信，2名學生不是在學校感染，主要是因為大廈垂直向上傳播，但不排除他們回校感染到其他學生。

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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，惠利大廈在2月5日錄得一宗源頭不明個案，涉及一名筲箕灣官立中學18歲中六男生，他居於1404室，經調查後發現其3名同住家庭成員確診，由於屬源頭不明個案，食衞局昨日決定封區強檢，再找出3人初步確診，當中2名居於04室，其中1名則居於11室，整幢大廈累計7人染疫。

政府昨晚7時半「突襲」封區，其中包括鰂魚涌惠利大廈。政府今早（8日）表示，截至凌晨2時，約860名居民接受檢測，未發現有人未進行強制檢測，當中有3宗初步確診個案，小部分樣本檢測結果仍在核實中。政府亦派員到訪443個住戶及商鋪，當中96個住戶及商鋪在過程中沒人應門，包括確診個案，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

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記者：陳子謙、曾秋文