【恐怖虐兒】3歲兒遭男友虐打內臟破裂慘死　19歲母報案隱瞞真相：就說他摔下樓梯

▲ 法國一名年輕媽媽任由男友虐打親生兒子，致3歲兒被虐打亡。

父母有責任保護自己的子女！法國一名年輕媽媽眼見男友虐打親生兒子，一直沒有阻止，致3歲兒不幸被虐打死去，她亦嘗圖為男友隱瞞，謊稱是意外。有關案件日前審理，施虐男被判入獄20年，媽媽因知情不報被判入獄3年。

媽媽任由3歲兒被虐打

綜合外國傳媒報道，法國一名現年28歲的男子Loïc Vantal，在2016年9月與當時只有19歲的女友Caroline Létoile同居，Caroline當時育有3歲兒子Tony。男友從那時開始長期暴力虐待女友兒子Tony，在當年11月26日，Tony在家中被虐打至不省人事。

媽媽Caroline見狀立即打電話報案，據悉她不知道電話是全程錄音，在等待服務人員轉接電話時，向身旁的男友多表示：

我剛剛說他是摔下樓梯摔，應該不會有問題吧？就說是在樓梯間，我等等會把所有東西收起來⋯⋯

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全身布滿傷痕慘死

警方抵達現場後，發現Tony全身布滿傷痕，救護人員立刻將他送往漢斯大學醫院（Reims University Hospital），惜當晚被宣告死亡。

日前案件審判，法醫據驗屍報告表示，男童上唇繫帶斷裂，全身有60處瘀傷，包括23處位於頭部，而5根肋骨、臀部、鼻子都有骨折，脾臟與胰臟也破裂，施虐者相當暴力。

男友判處20年

此外，鄰居表示經常聽到Loïc Vantal打罵Tony，除了用粗口罵外，甚至將他的頭泡在尿裡。Loïc Vantal在庭上對這一切指控態度冷漠，堅稱自己無意殺害Tony。

本月5日，檢控方表示，Tony如活在屠宰場的恐怖地。狠心的Loïc Vantal最終因「蓄意暴力致死」罪名被判處20年有期徒刑，而對男友虐行袖手旁觀的Caroline則以未通報虐待、協助犯罪等原因遭判3年監禁。她一度聲稱，自己是因為害怕才不敢說出事實，並不是因為太愛男友。

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責任編輯︰王明芳