【師父有請】朱千雪自爆入行8年無人追　為一件事暫未想生B做媽媽

▲ 朱千雪、湯洛雯、岑杏賢、蔣家旻齊上《Master's Talk》接受林盛斌及麥玲玲訪問。

朱千雪、湯洛雯、岑杏賢、蔣家旻及張嘉兒這班好姊妹被合稱「2Line黨」，當中朱千雪在去年已正式入律師樓成為掛牌的執業大律師，可說已半退出娛圈，最近的演出只是為《踩過界II》獻聲說對白而已。

由林盛斌（Bob）及麥玲玲一同主持的邵氏製作新一輯節目《Master's Talk》（《師父有請》），首集邀請到「2Line黨」當中的成員朱千雪、湯洛雯、岑杏賢及蔣家旻任嘉賓。

不過，她們表示從沒承認「2Line黨」的名字，更戲言已由二線跌落三線，湯洛雯說：「我哋私底下個群姐名叫『幸福公主』，除咗我哋仲有張嘉兒。」

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▲ 岑杏賢、朱千雪、蔣家旻、湯洛雯亮相《師父有請》。

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湯洛雯爆岑杏賢喜歡靚仔

今集《Master's Talk》節目主題是「嫁得好」，朱千雪和岑杏賢分別與醫生和金融才俊結婚。

岑杏賢說：「起初同老公第一次見面係完全冇興趣，好唔鍾意佢，唔明點解朋友會介紹畀我認識，佢外表唔係我想要嘅類型。我好膚淺，本身就諗住索性搵番娛樂圈嘅人就算，直至遇到我老公之後，簡直係極品，感覺佢優點比我想像更加多，（最好係咩？）太多、勁多。」

湯洛雯笑岑杏賢是她們之中最追求靚仔的一個，她老公都是靚仔，不過不是娛樂圈圈中的靚仔。



至於朱千雪與青梅竹馬的醫生結婚，問到老公是否靚仔？千雪卻呆了3秒才回應，令大家捧腹大笑。

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朱千雪不愛應酬

朱千雪說：「我覺得靚仔咪得囉！（你係女神有距離？）我入行8年來冇被人追過。」身旁的湯洛雯忍不住踢爆千雪說：「我知點解，如果有人主動問佢攞電話，佢會答人：『你Send e-mail畀我啦！』咁。」

千雪解釋：「因為唔係好鍾意識好多人，呢個朋友圈舒服就圍繞住，咁我同老公細細個就認識，感覺好安全，同埋唔需要用好多時間去認識大家，咁多年遠距離戀愛我都好信佢，佢亦好信我。」

她更自爆一件往事：「其實最衰嘅一次，有個人同我合照，影完張相，佢問我攞電話想Whatsapp番張相畀我，我話：『唔使喇，張相你Keep啦！』就算拍劇男拍檔嘅電話都冇，唔需要嘛，要聯絡會搵PA（助理編導）呀嘛！」

千雪補充：「唔係冷漠，只係心態上覺得無需要，就算未正式拍拖前，我個人本身性格就係咁，所以同我老公傾偈好舒服，唔使好深入了解，又唔驚佢呃我。」

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拒絕賣弄性感

湯洛雯大讚朱千雪是好女仔，如果遇到拍劇有性感或者接吻場口都會堅定地拒絕。其他姊妹聽後都點頭，更指千雪很理智絕不會戲假情真。

朱千雪說：「如果可以唔需要就最好唔好。有場戲安排我喺天台跌落去時，男主角要扯住我，扯爛件衫，見到露膊好性感咁。我唔係唔想性感，而係我又唔係瘦，做嚟都嘥氣啦！我就將裡面件背心同外面件背心縫埋佢，扯極都係見到少少膊頭，而且我又怕被人cap圖，話我手臂肥。」

▲ 圈中姊妹團。（取自IG）

湯洛雯甜笑講馬國明

Bob對於千雪拒吻大為驚訝，千雪解釋拍拖前拍劇有錫過，但拍拖後就盡量拒絕，她說：「可能我啲戲太差冇人會再搵我，如果我有腹肌同40吋腿可能唔同講法。」湯洛雯笑千雪因而轉行，做律師可以包實全身，戴埋口罩。



靚湯說：「我比較鍾意搵個似我爹地嘅人，因為我阿爸係一個好乖、好錫屋企，我媽係凸，我爸係凹，我想搵類似...（馬國明都係？）我係鍾意講嘢，佢都會出聲，都會話：『你鍾意啦』、『幾好吖』、『無所謂啦』、『激死我』咁囉。（被催婚好大壓力？）唔係好大壓力，係問到有少少厭，有少少答到呆咗。」

湯洛雯無奈稱：「次次都問，答咗唔係，我女仔嚟呀嘛，人哋都未求婚，咁我點答你啫？訂婚一定會講，大家唔使再問，一定公開，（又用公仔表達？）你唔好理啦，唔好褻瀆我兩隻公仔。」

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千雪未準備生B

麥玲玲表示如果女星在娛樂圈做到一線好紅的話，就一定不會嫁得好，因為兩粒星是相沖，除非結婚後急流勇退，而四女的命盤所計，蔣家旻是最適合在娛樂圈發展，將來婚姻要嫁得遠，才能開花結果。



朱千雪否認退出，她說：「唔係，我想做，家庭同事業要平衝，以前係事業以外就自己煲劇，而家係事業以外，老公想煲咩劇就一齊煲，工作上無分別。」

岑杏賢稱自己會先尊重老公的意願，而湯洛雯稱婚後會繼續衝事業，但如果生育後就會希望自己全力照顧小朋友。」

提到生小朋友，千雪說：「我好驚生BB係因為我怕肥，我未生已經被傳媒講到我起碼生咗3件咁，話我有咗5個月，傳聞真到連我自己都猶豫！」

同場加映：趙希洛訪問