美國FDA批新鼻噴劑治頑固性抑鬱症　精神科醫生：快速消除輕生念頭減照顧者壓力

▲ 精神科專科醫生張漢奇預計，使用艾氯胺酮鼻噴霧劑單次藥費為4位數字，首月使用因次數較密，需花費過萬元。（黃建輝攝）

近數年間，全球一直有研究治療抑鬱症的新方法。經多年研究測試之後，前年美國食品及藥物管理局（FDA）批核一款抗抑鬱鼻部噴霧，適用於有抗藥反應的頑固性抑鬱症患者，並因為能幫助病人於短時間內消除輕生念頭，故亦可用於急性抑鬱發作，預計年中可於香港使用。

新療法為艾氯胺酮（Esketamine）鼻噴霧劑，精神科專科張漢奇醫生解釋此噴劑並非等同氯胺酮，只與氯胺酮的性質相近，為其衍生物。而劑量很低，亦需在醫護監管下方可使用，故相對安全。與以往治療抑鬱症的藥物相比，此款新藥療效更具即時性，如急性發作、突然出現自殺傾向的病人可以此「急救」，而試盡多種藥物均無改善的頑固性抑鬱症患者，則可試新方法改善徵狀。

藥效即時消除輕生念頭



以往對付抑鬱症的藥物，如血清素調節劑和去甲腎上腺素調節劑兩種，原理為使腦內的血清素增加，回復平衡水平，讓抑鬱徵狀得以改善。惟此類藥物療效較慢，一般需要至少兩星期才可見效。



艾氯胺酮鼻噴霧劑的藥效相對較快，一般可於即日內減輕輕生念頭、紓緩抑鬱症狀，原理為針對腦部的神經傳遞物質，修復和改善細胞之間的連繫。不過，用後1至兩小時內可能出現頭暈頭痛、解離（思緒混亂，似元神出竅或魂遊太虛的感覺）、腸胃不適等副作用，故在兩小時內需受醫護人員的監察，完成相關檢查後方可離開。首4星期每周覆診兩次，翌月每星期噴一次，維持療效。

▲ 本來照顧料已屬焦慮抑鬱的高風險一群，出現自殺念頭後需更貼身看管患者，壓力也隨之增加。（iStock圖片）

​​頑固抑鬱抗藥患者 治療新希望



張醫生指，艾氯胺酮鼻噴霧劑屬非常新的藥物，現時按外國的指引，此藥主要用於治療頑固性抑鬱症，即已用過兩種不同類別的抗抑鬱藥物，經藥物調校、服足劑量各6星期後，即共12星期後徵狀仍無好轉者。他續稱，在抑鬱者患者當中，有3成人為頑固性抑鬱症，由於病人出現抗藥性，故艾氯胺酮鼻噴霧劑對他們而言屬治療新希望。

另外，由於新藥能快速減輕抑鬱，故亦可用於防止病人自殺，當病人突然出現自殺傾向時，使用噴劑可幫助改善其情緒，減退輕生念頭，同時間亦服用傳統治療抑鬱症的藥物，觀察兩星期後的藥效反應，若口服藥物有幫助則可選擇停用噴劑。

新藥不用等兩星期（觀察藥效），很快便見效，不然該兩星期內都要人貼身看管和照顧。

不過，由於氯胺酮受刻板印象影響，市民大眾或誤解療法，有人疑惑此舉到底是否等同吸毒？張醫生澄清艾氯胺酮鼻噴霧劑並不等同於氯胺酮，此屬氯胺酮的一種衍生物，而且劑量相當低，只要依循醫生指示使用，出現副作用的機會不高。他強調用藥期間需受醫護人員監管，用後兩小時病人亦需留低觀察副作用，藥物也要到診所、醫院等地方才可使用，不能流出市面，或讓市民自民使用。他建議推出新療法的同時多做公眾教育，讓市民辨清用艾氯胺酮鼻噴霧劑的用途和療效，只屬紓緩抑鬱徵狀、改善情緒。



腦電盪或穿顱磁療法 有病人懼怕



出現上述的頑固性抑鬱症徵狀，其實與患病時長短無直接關係。以前的一般做法，醫生會建議此類病人採用其他治療方法，如腦電盪治療（ECT）和穿顱磁刺激法（TMS），以治療抑鬱症徵狀。

腦電盪治療要入院做全身麻醉，在患者的額頭位置放置兩塊電極，以微量電流刺激。電流會引發患者身體抽筋，一般要做6至8次。

而穿顱磁刺激法，會放電磁圈於頭顱，磁力穿過頸顱和神經綫之後可刺激腦部。張醫生指，大部分病人使用ECT的病人都有明顯改善，惟不少人聽到要麻醉、會抽筋就害怕此療法。TMS雖然不需全身麻醉，但病人需做20至30次，等一兩星期才見效，不能快速緩解抑鬱症狀。

6旬病人抑鬱後判若兩人

曾有62歲的商界男士患抑鬱症，大半年間前後試過逾10種藥物，服過抗抑鬱藥、情緒穩定劑、抗精神病藥物等都無太大幫助。他也在張醫生建議下試過一次腦電盪治療，試過之後因為害怕，就無以為繼。「他常做運動，跑步、打球，身體狀態一流。但抑鬱後日日都好緊張和擔心，睡不着覺，覺得自己無用、身體大不如前。日日不上躲在家，甚麼也不做，連女友也不見。把公司交給助手處理，身家分予兄弟姊妹，基本上生活失去意義，也沒有動力，好絕望。」

持續受抑鬱徵狀困擾，試盡多種藥物成效也不大，卻要承受多種藥物的副作用，病人的情緒也愈來愈差，對治療的希望近乎無。

如果治療要做10次以上，頭兩次成效又不大，拖得這麼久病人也愈來愈無心機。如果有款藥，下午噴完黃昏就見效、會精神好多，病人就更有誘因繼續使用。

▲ 本港抑鬱症患者人數隨年增加，經歷19年社會運動，加上去年的疫情陰霾，風險更高。（iStock圖片）

新療法具迫切性 可紓緩照顧者壓力



香港大學李嘉誠醫學院公共生學院於2019年6月做過精神健康調查，當中發現香港疑似抑鬱症的比率高達9.1%，比2005年的約5%相比，已攀升近兩倍。結果意味逾10年間抑鬱症的發病率愈來愈高，張醫生指從臨床觀察，病人數量的確有上升趨勢，不同年齡、背景等層面都有，如上班族、家庭主婦等等，因病而無法上班、照顧子女，更有不少嚴重個案曾出現自殺念頭。

當一個人有心輕生，只要你一行開，等到有機會，他就會傷害自己，甚至自殺。是否能有一個人，24小時看管住患者呢？試過有病人由太太照顧，就在太太去洗手間的時間，他就爬窗跳下去。 以往在等待藥效的兩星期間，可以發生好多事，也無法預計自殺風險；要病人入神精病院，困住又好悽涼，但若不入院，家人長時間照顧又好辛苦。

新療法的做法也不像ECT般需全身麻醉，或如TMS般較慢才見效，只需定期在醫生監察下噴鼻，病人的擔憂和懼怕或隨之減少，嚴重患者也可減輕同時服用多種治療抑鬱症藥物的副作用負擔。而噴完之後快速見效，可即時消除自殺念頭亦有助紓緩照顧者壓力，求個心安，不需24小時貼身看管、長期處於精神緊張狀態。

記者：吳霆俊