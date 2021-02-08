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【偉大母愛】31歲女患癌化療脫髮感尷尬　媽媽陪同剃光頭與愛女同行

親子 14:46 2021/02/08

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巴西一名31歲女生患癌需要接受化療，期間出現脫髮，母親陪同她剃光頭，令她感動落淚。

子女患重病，父母仍不離不棄。巴西一名31歲女生患癌需要接受化療，期間出現脫髮，日前她決定把頭髮剃光，並邀請家人參與「落髮派對」。媽媽為愛女剃頭時，突然將自己也剃成光頭，女兒見狀大為驚訝，感動落淚。

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綜合外媒報導，31歲的Luciana Rebello在2018年罹患癌症，現時正接受化療，因此有頭髮脫落的情況。為免尷尬，她索性把頭髮剃光，並邀請親友參與「落髮派對」，輪流為她剃頭髮，並以手機拍下整個過程。

當輪到媽媽為女兒剃髮時，她從手機錄影畫面中發現，媽媽開始幫自己剃頭髮，女兒大為驚訝，問媽媽為何這樣做。媽媽沒有回答她，只親吻了她的頭一下，並默默地把頭髮剃光，女兒感動落淚。

影片在Facebook傳開之後，感動不少網民，指「我無法忍住我的淚水」、「媽媽對孩子的愛是永無止盡的」，亦有網民為Luciana送上祝福，希望她能戰勝病魔。Luciana指自己已完成6期療程的首兩期，會與家人一同走抗癌之路。

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責任編輯︰王明芳

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