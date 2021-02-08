【停止面授】小學生在ZOOM鏡頭下考試百態 爸媽「垂簾聽政」指點改錯處

▲ zoom鏡頭下的考試百態。

「同學，我們會在8點15分準時開考，記得先下載試卷，然後列印出來。」同學們弄好電腦鏡頭，並在老師的監察下，準備上學期的評估考試。

「老師，我無試卷呀！」一位可憐的女同學突然打開收音咪呼叫着。「那你家裏有家長幫忙嗎？」老師立刻緊張地回應。只見這位同學更為擔憂，因為她的爸媽都出外工作，只留下工人姐姐照顧她。老師都不知道可以怎樣幫助她，幸好這位女同學終在網上平台找到試卷，可以順利參與考試。

「謹記一直開着鏡頭，老師要見到你們的樣子，亦請全程把收音咪調到靜音，現在開始作答！」老師一聲令下，同學們立即翻開試卷。有些同學很認真作答，並跟隨老師的進度，把題目逐項完成；有些同學則碰到困難，不知如何是好。

在熒幕上，乍見一位同學滿臉通紅，並把剛寫上的答案擦去，如果我沒有猜錯，這位同學的爸媽應該坐在身旁垂簾聽政，吩咐着孩子把錯誤的答案改正過來。

又見另一位同學突然在鏡頭前眼泛淚光，只見她的媽媽在熒幕前緊張地喝罵孩子，從表情中，我推斷那說話會是：「這個生字你不是寫上了很多遍嗎？為何又再寫錯？」

疫情下大部分家庭都很緊張，特別在考試的季節，家長與孩子都承受着很大的壓力，有朋友說，放手給孩子不是可以了嗎？但對於年幼的學生，要面對這挑戰可不容易。現在似乎只有兩個選擇，或是盡早適應學習新常態，或是期盼疫情快點過去。我總深信對於年幼的學生來說，有溫度地與老師及同學的交流學習，是網上學習所不能取代的。

同場加映社工爸爸分享高效溫書法

全文刊於《經濟日報》，原題為「網上學習新挑戰」