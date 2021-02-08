浸大調查指14%街市菜檔售賣聲稱有機蔬菜　多區「以琳沙律」展示過期和盜用有機認證

▲ 浸大發現有9個菜檔使用過期或影印證書，另有一檔借用證書以有機名義售賣其他蔬菜。（湯炳強攝）

隨著大眾愈來愈注重健康，對於不含農藥的有機菜需求亦愈來愈大。浸大調查發現有14.4%的街市菜檔售賣「聲稱有機」的蔬菜，按年升近一倍。浸大又發現有9個菜檔使用過期或影印證書，另有一檔借用證書以有機名義售賣其他蔬菜，其中在將軍澳、樂富和馬鞍山的「以琳沙律」自2016年起每年都被浸大發現以不良手法銷售聲稱有機菜。

現時本港沒有法例規管有機蔬菜，但浸大香港有機資源中心等機構會對農場和售賣合規格有機菜的菜檔發出認證。

中心在去年10至11月到全港濕街市調查466個菜檔，發現僅27檔售賣認證的有機蔬菜（5.8%），售賣聲稱有機蔬菜的菜檔則有67檔，佔14.4%，較2019年的36檔升近一倍，而同時有售賣認證和聲稱有機菜的檔口則有6間。當中以灣仔、荃灣、油尖旺為黑點，售賣聲稱有機菜的檔口比率分別為41.7%、35%及23.5%。

中心又發現，調查期間有7個菜檔使用過期證書和2檔使用影印證書，當中在將軍澳TKO厚德街市、將軍澳新都城尚鮮市場、樂富街市和馬鞍山新港城街市都有店的「以琳沙律」自2016年起均被發現以不良手法銷售聲稱有機菜，手法包括使用該中心發出的過期證書、無證明下聲稱蔬菜來自本港有機農場。

而樂富街市的「以琳沙律」店舖曾在去年1月借用認證農場的名義，售賣該農場無種植的菠菜，及在去年10月售賣農場無供貨的菜心。到今年1月，中心連續一星期觀察，發現該店每日均有聲稱有機蔬菜出售，但店舖每周只到蔬菜統營處購買有機蔬菜1至2次，故懷疑店舖是否有足夠貨量售賣整個星期。

浸大香港有機資源中心總監黃煥忠表示，今年是首次留意到菜檔入貨量的問題，估計問題源於蔬菜統營處的有機蔬菜無包裝，容易遭不良菜檔冒認，建議處方為有機蔬菜設特別包裝，「VMO（蔬菜統營處）賣嘅有機菜有包裝，但菜檔賣散裝，大家都知咩事。」

黃煥忠又指，現時無法例規管有機菜，中心僅能以違反商品說明條例向海關舉報盜用、使用過期證書的菜檔，過去3年舉報共15宗個案，惟全部無下文。

中心促請政府盡快立法規管有機菜，監督市場上的認證和標籤的使用，亦希望業界能夠自律，如設優質有機零售商標籤，供消費者識別。

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記者：徐紹軒