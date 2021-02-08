【2021農曆新年】草蜢大爆過年趣事　蔡一智+蔡一傑+蘇志威預告開飲食頻道

▲ 草蜢跟經理人林珊珊拍賀年特輯。

組合草蜢三子日前跟經理人林珊珊 (Sandy) 一起錄製賀年網上節目，並和公司同事一起團年，適逢蔡一傑2月6號生日，更遇上11歲小女孩粉絲送上生日禮物，補祝他生日。

草蜢三位成員更大談牛年計劃及兒時渡歲回憶，傑少更開玩笑說若請蔡一智、蘇志威到《傑少煮意》做嘉賓的話，會預備草蜢湯、草蜢蒸蛋招呼他們。

蔡一智説：「我最懷念一大班屋企人圍著搓麵粉炸角仔，一齊搓一齊整，是好好的親子樂。」

▲ 草蜢提早賀年。

蔡一傑説：「講到賀年菜當然少不了好意頭的橫財就手，但今年是牛年，便順意搵整『傑少牛角仔』，寓意牛氣冲天牛運當頭。」

蘇志威回憶説：「我最懷念童年過年食『薑蔥屈鯉』，因為我怕骨，最多食魚頭，不太食條魚。」傑少也踢爆：「蘇志威完全不入廚房，望見把刀會打冷震，又怕魚骨，所以我都好少煮魚給他。」

過新年大家習慣穿新衣，蔡一智不禁想起兒時父母為他和傑少兩兄弟打造的過年造型：「小時候不是常買新衫，但父母過年前都會弄兄弟套裝，大家一樣色一樣款不用爭，我最記得有一年是啡色牛仔裝。」傑少也和應：「一世都記得，啡色的牛仔衫套裝好少見。」

眼見大家投入，傑少不禁有新想法，他說：「我們今年可以大展拳腳，首先《傑少煮意》 可以搵草蜢做嘉賓，我們三個真人之外，還可以食草蜢，預備草蜢湯、草蜢蒸蛋。」

▲ 蔡一傑遇上小粉絲送禮物。

蔡一智說：「更進一步不如做一個頻道，講我們遇過食過的東西啦。」傑少回應：「個名好直接就叫草蜢頻道，因為這是過去多年帶給我們這些榮譽，大家一見到就會想起我們。」

拍攝完畢後，傑少在拍攝場地遇上11歲小女孩粉絲為他送上親手製作的生日禮物。蔡一智亦回贈他親自設計繪畫的利是封。

他感歎草蜢在2020年本來有不少計劃，因為疫情而停下來，他說：「其實好多粉絲都期待我們做演唱會，看看上天今年安排，不過我們隨時都準備好，每個星期都跑步，希望大家都做多點運動，到時可以一齊又唱又跳。」