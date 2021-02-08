【靚太安樂窩】港媽為愛女購入淘寶實木吧枱　$240起輕鬆打造台灣文青風

▲ 港媽在Facebook群組分享女兒在淘寶購買的實木吧枱享受早餐。

有淘寶的幫助，大家在家打造台灣文青風咖啡店絕對不是夢。有港媽在Facebook群組分享「淘寶開心Share」分享在淘寶購買了一張吧枱給女兒吃早餐，大讚吧枱美觀又實用，同時亦吸引大班網民留言表示環境舒適，風格不錯。

點擊大圖了解實不規則木吧枱詳情：

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該名港媽表示，在淘寶購買了一張不規則實木吧枱給愛女享受早餐，同時可以欣賞窗外風景，真的賞心悅目。而且送貨速度相當快，大約三天便到貨，200公斤的貨物運費大約$490。

淘左Bar 檯俾小姐嘆早餐......可靠，三、兩天到港。

而網民留言亦相當有趣，均表示十分羨慕港媽居住單位有大窗有美好風景，而非望隔離單位的鄰居，

重點係有個大窗玻璃望景⋯而且唔係對正人哋單位先有用......一陣你同對面屋啲人你眼望我眼

跟住對面屋亞太問：咦，你食炒蛋多士呀？正喎

同時，亦有網民表示擔心，單位沒有窗花設計而吧枱又有一定高度，對小朋友構成危險，需要留意家居安全問題，

好靚，不過無窗花真心危險，小朋友好容易係高櫈爬上枱，一定要小心

TOPick到淘寶網了解，發現賣家描述吧枱質地結實穩固。由於木製吧枱用料為松木，所以木枱防水防油，耐用又高質，共有十色選擇。售價200元至2,918元（約240至3,503港元）不等，具多個尺寸選擇。不少買家亦留言吧枱質量好，性價比高。

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記者：張懿慧