陳學鋒談「變革香港」　陳勇：我支持你做局長

▲ 左起：陳學鋒、李慧琼、陳勇。（短片截圖）

民建聯早前提出「變革香港」的建議，今日民建聯主席李慧琼和兩位副主席陳勇和陳學鋒在網上對談時，陳學鋒說完自己的感受之後，陳勇就話，支持對方做局長，直言這才是真誠為香港。究竟陳學鋒說了什麽，得到陳勇如此肯定？

陳學鋒指出，香港作為繁榮城市，但仍面對很多貧富懸殊、分配不公的問題，他認為這些問題非不可解決，並質疑一直沿用的「小政府、大市場」管治理念是否仍適用，他認為，經濟體系發展到某個階段時，所謂「滴漏效應」越來越小，就會出現貧富懸殊。（滴漏效應：經濟發展過程中，並不給予貧困階層、弱勢群體或貧困地區特別優待，而是由優先發展起來的群體或地區，通過消費、就業等方面惠及貧困階層或地區，帶動其發展及富裕）

他續稱，人類發展由勞動力累積財富，發展到由智力累積財富，現在則是財富累積財富，而下一階段就是AI或科技累積財富，如果不做架構調整，進入下一階段時，就會面對所有餐廳機械化，不需要請服務員，反問到時沒工開的市民應如何安置？他認為，應要思考前些，尤其是作為政黨，不能見歩行歩。他強調，不是要搞社會主義和共產主義，但指任何發達國家，儘管是實行資本主義，都有再分配的元素，又指香港稅制太低，對香港長遠發展不是好事，因此香港如要長治久安，就要在包括土地分配、教育、醫療等方面進行大刀闊斧的改革，讓市民產生歸宿感。

李慧琼亦認同陳學鋒的論述，認為執政者要思考，如何令社會更加公平正義，令每一位市民都分享經濟成果。她又呼籲，有意參選行政長官者，要留意民建聯推出的「變革香港」倡議，「歡迎你們來一起討論，因為我們需要更多有權力的人來支持改革香港。」

另外，全國人大政協兩會將於3月召開，港區全國人大代表和政協委員獲安排優先接種國藥疫苗，不少人均表示接種後沒有任何不適，不過，陳勇就話，自己接種反應大過其他人，接種時覺得和平時打流感針差不多，連膠布都不用貼，不過打完2日後，針口位置就有少少腫脹，他又形容他們是幫香港市民試針。早前稱接種時有少少痹的李慧琼則透露，自己對流感針敏感，除了有點麻痹的感覺，當日亦有「少少攰，好瞓咗。」

民建聯表示，兩會時將會提案，包括請求中央支持香港抗疫工作、向香港提供更多新冠疫苗，建議容許已接種疫苗、並經醫療單位證明其體內已產生病毒抗體的香港居民，前往內地只需接受病毒檢測，就可豁免隔離檢疫等。

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