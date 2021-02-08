【2021農曆新年】實惠家品家具新年勁減　送舊迎新打造心儀家居

▲ 實惠推出新年限定優惠，多款電器家品都有折扣，陪大家送舊迎新。（iStock圖片）

距離農曆新年只剩一星期，相信不少人都忙於執拾和大掃除。若久未裝修，但又想為家居搞搞新意思，好好迎接新一年的來臨，不妨將傢俬、家電、家品等統統Upgrade！

由即日起至2月15日，實惠推出新年激減優惠，傢俬低至6折，家品、家電更低至半價，鞋櫃、床、吸塵機等都有優惠。是時候把握時間入手心水產品，打造全新且心儀的家居環境，住得更舒適。

激減傢俬推介

STAPLE 三櫃桶連五門衣櫃組合床

一體式的組合床為蝸居必備好物，毋須額外再花空間擺放衣櫃，直接置於床上牆身，慳位之餘亦方便取物。此款有黑及胡桃木色可選，雙色設計典雅不俗氣，視覺上更整齊歸一。衣櫃下有層架可擺放常用物品或裝飾物，床下也設有儲物空間，多雜物也不怕放。（優惠價$3,999／原價$5,299）

STAPLE 47吋三門鞋櫃連儲物櫃上座

不少人習慣在大門附近放置鞋架，但正值疫情，外出後將鞋子消毒、收進櫃內較為理想。不妨在大門旁邊加置薄身儲物櫃，中空位置可放鎖匙、手錶等以防出門遺漏，櫃子下半部的貯物空間相當大，4人家庭用也綽綽有餘。而上半部分則可另作放置消毒清潔用品、口罩、雨傘等，外出後回家可立即清潔，十分方便。（優惠價$3,699／原價$4,599）

BORD 吧枱椅套裝

新年無法外出用餐，留在家中跟親戚朋友相聚、小酌兩杯，一套吧枱椅套裝就十分適合。吧枱椅套裝設計簡約，而在枱下設有酒架，放酒杯、愛酒、餐具等都可，輕鬆把家居打造成小酒吧。（優惠價$499）

DELGADO 薄身摺枱

近年新樓空間較細，要放置一張長枱，但又不常用的話，難免會使空間感變小，摺枱則可解決這個煩惱。薄身摺枱易於收納，若用作書桌，可只打開一邊，若有數位朋友一同聚餐，打開兩邊桌面即可變身成飯桌，具備多種功能，十分實用。（優惠價$599／原價$859）

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必買優惠家電

BEHOW WYPE新世代掃拖家用地板清潔機

疫症時期清潔十分重要，但每日掃地、拖地、吸塵等不單工序繁複，要收納各款工具亦較麻煩。新世代掃拖家用地板清潔機就能結合掃把、吸塵機、拖地機及自行清潔功能，一機在手全都做到，節省時間。可加入1:99稀釋漂白水使用，徹底清潔地面上的污跡、灰塵、頭髮等。此款亦具備智能滾拖技術，減低過敏風險，也做到淨水槽、髒水槽分離，污物置於另一隔層，易於清理。（優惠價$1,680／原價$1,980）

美的1L IH低糖智能電飯煲

受限聚令影響，相信新年留在家中的時間相當多，美的低糖智能電飯煲共有6種烹調模式，黑蕎飯、紅藜飯、黃麥飯、綠蕎飯，精華飯，煮粥、蒸煮及熱飯都做得到，而且做到米、水分隔，健康蒸煮的的瀝糖效果，按一鍵已可煮出低糖飯。同時有恆溫蒸煮模式，均勻加熱避免澱粉糊化。（優惠價$999／原價$1,299）

SERIO 高背跑車型扶手轉椅

腰背痛是都市是常見病症，常見成因為坐姿不正。此款扶手轉椅承托力強，而且座位、頭枕都可升降，配合不同人的身形。人體工學座靠背能緊貼腰部、保護脊椎，即使久坐工作、溫習都能保持承托，減輕勞損或痛症的機會。（優惠價$599／原價$799）

記者：吳霆俊

