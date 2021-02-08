地政總署丈量員涉藏鐳射筆被控　警員供稱已忘記被捕男子樣貌

▲ 警員陳浩駒今於觀塘裁判法院作供。（王仁昌攝）

33歲地政總署丈量員涉於2019年10月中，在牛頭角道遊樂場一帶攜有1枝鐳射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（8日）在觀塘裁判法院開審。拘捕涉案被告的警員供稱，他當日截停1名男子後，快速搜身下沒有搜出武器，但及後帶男子上警車後，在其斜孭袋內搜出1枝鐳射筆，惟拘捕警員供稱已忘記該男子樣貌。

被告雷启添（33歲），報稱地政總署丈量員，被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2019年10月13日在牛頭角道兒童遊樂場一帶，無合法權限或合理辯解而攜有1個能發出鐳射光束的裝置。

鐵路警區警署警長林華平供稱，2019年10月13日，他當時駐守東九龍衝鋒隊第1小隊及為小隊指揮官，當日下午接報裕民坊一帶有人聚集及堵路後，該隊前往裕民坊支援衝鋒隊第4小隊，途中他曾望見牛頭角道有人堵路。

林續供稱，於下午3時15分到達裕民坊時，第4小隊已組成防線，而聚集人群已散去，他指揮隊伍前往牛頭角道，當時約有100至200人聚集，有人搬雜物堵塞牛頭角道，亦有人手持棍狀物揮動，人群看見警車即四散逃走，分別逃向花園大廈、雅麗道及通往創紀之城的行人天橋。林指該隊下車追捕，及後拘捕5男2女，並返回將軍澳警署。

辯方盤問時，問及林有否指示隊員下追捕的對象。林指沒有，稱「大家都知要追咩人」，指該隊並非第1天處理這類案件，隊員會追捕深色衣著及逃避警方的可疑人士，林又指相信是一個默契。

辯方續問及林，當時聚集人群中是否有人使用鐳射筆。林指沒有。辯方其後播放牛頭角道下午3時12分的閉路電視，指當時沒有人在馬路聚集，而被告與1名女士經過現場，並沒有參與任何集結。林同意3時12分未有出現非法集結情況，但指自己當時未到現場。

警員陳浩駒供稱，當日他駐守東九龍衝鋒隊第1小隊，約下午3時17分，他乘坐的警車駛達在牛頭角道，當時約有100人聚集及後四散逃跑，指揮官林華平指有人非法集結及指示隊伍追捕，警車及後停在觀塘官立小學外。

陳供稱，當時他看見約20人在逃跑，其中1名戴黑框眼鏡的男子曾回頭張望，他及後隨隊下車追捕，該男子連同約4至5人左轉進牛頭角道兒童遊樂場，他其後截停該男子及進行快速搜身，但沒有搜到攻擊性武器，他及後帶男子到警車上及在斜孭袋的內袋中發現涉案鐳射筆。

陳又供稱，當時該名男子並沒有戴口罩，丫當控方問及陳能否認出該男子，陳供稱事隔已久，所以忘記了樣貌，但記得男子姓名為雷启添；聆訊今午續。

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記者：王仁昌