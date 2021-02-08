黃大仙非法集結8男女表證不成立獲釋　女護士表證成立押後裁決

▲ 獲釋被告之一許忻陽。（林欣樂攝）

前年10.1國慶日有人發起「十一國殤 六區開花」集會，其中在黃大仙有7男2女涉非法集結被控，他們早前否認控罪受審，裁判官今（8日）於西九龍裁判法院裁定1名任職私人護士的29歲女被告表證成立，其餘8名被告均表證不成立，當庭無罪釋放。29歲女被告不出庭作供，控辯雙方將於明天作結案陳詞，案件排期於2月19日裁決。

9名被告依次為工程師高子晉（25歲）、學生甄健輝（22歲）、公關許忻陽（25歲）、私人女護士李咏梅（29歲）、女教學助理羅妙霏（24歲）、學生林坤煒（22歲）、學生鍾孝庭（19歲）以及兩名分別15歲及14歲的男學生。控罪指他們於2019年10月1日在黃大仙鳳德道及盈鳳里與其他不知名人士參與非法集結。

裁判官黃士翔今裁定，第6被告李咏梅表證成立，其餘被告均表證不成立。李選擇不出庭作供，控辯雙方將於明天作結案陳詞，其案件排期於2月19日裁決，李續准保釋。

審訊期間，警員曾供稱案發當日下午在現場，看見約200名示威者以磚頭及竹枝等堵路，地上灑滿溪錢。控方指稱，當時第6被告李咏梅在附近被捕後，被搜出有溪錢。辯方在審訊期間，曾質疑涉案警員互抄口供，部份段落相似，連錯字亦同出一轍。

首被告高子晉在庭外表示對表證不成立的裁決感到驚訝，又指審訊曾影響他對將來的計劃，他無法安排超過2個月後的事。高認為事件屬於濫捕，他指早已覺得本案理據薄弱，被問到對於警員書面證供被質疑互相抄襲有何感受，高指「我哋已經唔係最嚴重嗰單」。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂