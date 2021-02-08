【抗疫支援】港燈再派飲食券逾4萬家庭受惠 加碼支援基層及中小企【內附詳情】

社會

▲ 港燈今年繼續推出「關懷有饍」計劃，向合資格家庭分批寄出一套總值250元的飲食券，到參與計劃超過200間位於港島及南丫島的中小企食肆使用。（港燈提供）