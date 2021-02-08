【抗疫支援】港燈再派飲食券逾4萬家庭受惠 加碼支援基層及中小企【內附詳情】
社會 15:45 2021/02/08
新冠肺炎疫情令不少商戶及基層家長面對活困境，港燈今日（8日）宣布，今年再向基層家庭派發250元的飲食券，料4萬戶受惠，他們可到參與計劃超過200間位於港島及南丫島的中小企食肆使用（食肆名單：按此）。港燈同時繼續推出項紓緩措施及節能計劃，將支援對象擴闊至部份受疫情衝擊較大的客戶，部分支援亦會加碼及降低申請門檻，預計可令500間中小企受惠。港燈指，一系列紓緩措施涉及資助金額約2,300萬元。
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港燈董事總經理尹志田表示，理解當前經濟仍然低迷對市民和社會不同行業持續帶來挑戰，
部份受疫情衝擊較大行業，面對疫情反覆，情況未能得到根本改善，希望透過把這些行業納入資助範圍，可以減輕他們的經營壓力。
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記者：陳曉瑩