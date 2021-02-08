  • 21°C
香港時間 : 2021208日 (一) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區
熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天才兒童】6歲印裔神童獲IBM AI認證　破健力士世界紀錄成最年輕工程師

社會 15:27 2021/02/08

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

來自英國的印度裔兒童Kautilya Katariya，在6歲時就獲得IBM的Python和AI的多項專業認證，並打破健力士世界紀錄，成為全球最年輕的軟件工程師。

在6歲的時候，大多孩子都沉浸於玩具、電玩的世界。不過英國就有名印度裔兒童，在6歲時就獲得IBM的Python和AI的多項專業認證，並打破健力士世界紀錄，成為全球最年輕的軟件工程師。

來自英國的印度裔兒童Kautilya Katariya，在去年新冠肺炎疫情爆發期間，留在家的時間增加了。Kautilya的父親Ishwari Katariya表示，趁著在家的日子，兒子沉浸於程式開發的世界，他便與孩子一起尋找結構清晰、定義明確的程式與AI線上免費課程，最後選擇了IBM的課程。

剛開始學程式時，Kautilya先後接觸了Python、JavaScript與HTML，後來發現Python是目前AI與機器學習最好的程式語言，因此他專注於使用Python，並花了約7個月的時間掌握語法，完成學習。

在去年11月，Kautilya從IBM獲得Python和AI的認證。他也在edX上完成了IBM的Foundations of AI專業認證，以及IBM Cognitive Class的Python for Data Science課程。與此同時，Kautilya獲「健力士世界紀錄（Guinness World Records）」認可，成為獲得IBM AI認證的最年輕兒童，也是全球最年輕的軟件工程師。

而目前Kautilya仍正攻讀IBM的兩個課程，以獲得另一個應用AI的專業認證。

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【育兒心得】 12歲科學資優生修畢中五物理課程　不跳級讀大學開Youtube頻道分享實驗【有片】
17:45 2020/09/11
【育兒心得】 12歲科學資優生修畢中五物理課程　不跳級讀大學開Youtube頻道分享實驗【有片】
【尖子攻略】跳級入讀大學醫科立志當無國界醫生 16歲男生：每天用8分力溫書
17:12 2020/08/07
【尖子攻略】跳級入讀大學醫科立志當無國界醫生 16歲男生：每天用8分力溫書
【美國升學】女兒獲校長邀請進「天才班」　港媽顧慮：精英教育培養咗好多自私鬼
11:17 2020/11/18
【美國升學】女兒獲校長邀請進「天才班」　港媽顧慮：精英教育培養咗好多自私鬼
育兒心得 IBM 英國 印度 軟件 電玩手遊 疫情 肺炎 新冠肺炎 機器學習

最高瀏覽

【送錯外賣】送錯貴4倍訂單客人拒應門找數　港男鄰居心痛：大男人企係外面喊
14:05 2021/02/07
【送錯外賣】送錯貴4倍訂單客人拒應門找數　港男鄰居心痛：大男人企係外面喊
【神秘入院】朱智賢自稱入院接受全身麻醉　Ashley拒透露詳情：唔係好知自己做咩
17:18 2021/02/07
【神秘入院】朱智賢自稱入院接受全身麻醉　Ashley拒透露詳情：唔係好知自己做咩
【出爾反爾】4歲孫女哭求阻止嫲嫲劏鴨子過年 嫲嫲無奈答應翌日結局大逆轉
14:33 2021/02/07
【出爾反爾】4歲孫女哭求阻止嫲嫲劏鴨子過年 嫲嫲無奈答應翌日結局大逆轉