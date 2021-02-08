浸大及中大推出「精胺風險評分」診斷前列腺癌　約37%病人可避免進行前列腺活檢程序

▲ （左起）中大醫學院外科學系泌尿外科組副教授趙家鋒醫生、浸大化學系教授及系主任黃嘉良、中大醫學院外科學系泌尿外科組教授吳志輝共同研發「精胺風險評分」。

浸大及中大推出「精胺風險評分」診斷前列腺癌浸會大學及中文大學醫學院的研究人員共同研發「精胺風險評分」，配合尿液測試，為診斷前列腺癌提供一個非入侵性和更可靠的方法。他們研究發現，約37%病人可避免進行前列腺活檢程序，而最終證實他們沒有患上前列腺癌。研究結果最近發表於科學期刊《前列腺癌和前列腺疾病》。

前列腺癌在香港男性最普遍及最致命的癌症中，分別排行第三及第四位。前列腺癌由前列腺異常及不受控制地生長引致，普遍用作診斷的醫療程序有兩種，包括直腸指檢，以及血清前列腺特異抗原血液（PSA）測試。對亞洲人而言，PSA高於4 ng/mL （每毫升血液含多於4毫微克前列腺特異抗原）的人士，一般被視為有較高風險患上前列腺癌，醫生通常會建議他們接受前列腺活檢。由於前列腺活檢程序有入侵性，病人須承擔出現併發症的風險。

尋找更可靠及非入侵性的前列腺癌診斷方法，浸大化學系教授及系主任黃嘉良、中大醫學院外科學系泌尿外科組教授吳志輝、副教授趙家鋒醫生自2014年開始合作，發掘新的生物標記，補足PSA測試。他們發現，一般前列腺癌病人的精胺（一種生物鹼分子）水平較低，為診斷前列腺癌提供線索。

前列腺癌病人精胺水平較低

研究團隊在2015至2019年招募905名病人參與研究，以探討精胺的診斷表現。該些病人的PSA水平高於正常，及／或直腸指檢結果異常，將接受前列腺活檢。在905名病人之中，PSA水平為4至20 ng/mL的600人被納入研究分析，尿液樣本結果顯示精胺水平在最低四分位數的病人，約有49%患有前列腺癌，是精胺水平在最高四分位數病人的近三倍（17%）。

研究團隊使用尿精胺水平數據及其他三項臨床參數，包括直腸指檢結果、PSA水平及前列腺體積，製定「精胺風險評分」，以更準確地評估病人的前列腺癌風險。「精胺風險評分」愈高，病人患上前列腺癌的風險愈大。並建議「精胺風險評分」高於6.2的病人，才要進行活檢程序。而根據「精胺風險評分」研究收集的數據計算，顯示約37%的非前列腺癌患者，可避免進行活檢程序。

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責任編輯 李志強