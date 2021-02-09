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【去舊迎新】科大4學生手造傢俬　夥拍市建局向基層家庭送暖

社會 00:01 2021/02/09

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市建局自2017年起，夥拍大學及大專院校學生，組成義工隊向基層戶送贈手造傢俱。（吳卓峰攝）

年廿八宜去舊迎新，市建局連續4年夥拍大學生團隊，舉辦「升級再造」傢具活動，利用剩木組裝傢具，今年已轉贈約18戶基層家庭。其中科技大學團隊經家訪後，決定組裝廚櫃，並注入「長者友善設計」，令受惠長者笑逐顏開。

直擊傢俱送上門情況：

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科技大學學生施松李、李慧心、錢泳彤及廖崇智，來自不同學系，4人夥拍市建局員工王玉梨，去年10月家訪土瓜灣一個唐樓單位。住戶黃婆婆已70多歲，家中缺乏合適傢具，廚房及煮食用品未有合適存放位置。

團隊了解住戶需要後，決定度身設計適合黃婆婆家居環境的廚櫃，先量度呎吋，再跟黃婆婆反覆交流，了解她的實際需要。團隊在去年底利用回收得來的「剩木」，作為主要製作材料，木材經過打磨、刨削、組裝，搽保護油等工序後，即可組裝成新廚櫃，日前已送往黃婆婆住處。

義工團隊稱，很高興能參與今次活動，透過家訪、跟長者對談，學懂如何設身處地關心長輩。他們舉例稱，今次設計的廚櫃，各層板設有滑軌，方便婆婆拉出層板取物；另外廚櫃也預留空間，放置防蟲設計的按鈕式米缸，免得婆婆彎下腰取米。

今年度市建局「升級再造」傢具活動有104名義工參與，大學生團隊來自港大建築學院、中大建築學院及科大等86人；以及18名市建局員工參與。活動受惠居民約18戶，分別居於土瓜灣、觀塘及中西區。

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記者：吳卓峰

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