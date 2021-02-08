【整容背後】日本雙胞胎模特兒姊妹整容成癮　分享變臉日常成百萬YouTuber

▲ 日本雙胞胎模特兒姊妹整容成癮，分享變臉日常成百萬YouTuber。

貪靚是女人天性，日本一對雙胞胎姊妹花吉川千惠、吉川千加，因拍攝時裝雜誌《小惡魔ageha》出名，2013年開始整容後一直沉迷其中，不時在網上分享整容心得日記，更開設個人YouTube頻道，吸納大批支持者。

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吉川姊妹活躍社交平台，除了會分享自己的整容結果，也會給予心得建議。外表看來似少女，但其實她們年過30。她們曾表示，整容是由於對自己的臉孔缺乏信心，妹妹千加更不諱言，每次看到鏡頭都會忍不住嘆氣，因此下定決心要整容：

與其一世自卑，至少做些可抱著自信的事。

為了追求靚樣，吉川姊妹先後做過雙眼皮、隆鼻、抽脂、削骨等手術，更曾在YouTube以「整容後不能做的事」做主題拍片，點擊率以百萬計。

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除了整容後樣貌外，姊妹倆也不介意分享舊照給觀眾看，她們就曾在一段影片中公開以前未整容的「原宿系」打扮舊照，更自踩「很老套」。但卻有網民認為，未整容的她們其實已很不錯，根本不需要整容。亦有人勸她們及早收手，不要再沉淪整容。

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責任編輯：羅嘉欣