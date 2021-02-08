香港太空館：2020年地球自轉半世紀最快　「最短一天」紀錄被打破達28次

▲ 香港太空館發布天文資訊，地球在2020年自轉得更快。

香港太空館在社交網站表示，自有紀錄以來，在2020年前最短的一天是2005年的7月5日，當天地球轉一圈的時間比平均快了1.0516毫秒。然而，2020年卻打破了這個紀錄達28次，最短的一天是2020年7月19日，那天比平均快了1.4602毫秒。以全年計算，2020年是地球在近50年來轉得最快的一年。

在疫情肆虐之下，大家或許都曾期盼2020年過得快一些。事實上，地球的自轉速度在2020年的確快了一點點。

太空館解釋，地球的自轉速度無時無刻都受大氣及海洋活動等因素影響。自從發展出精確的測量技術後，科學家得知地球自轉速度在輕微減慢。因此，科學家自1972年開始引入「閏秒」，使地球自轉一圈的天文時間與我們的時鐘時間能夠保持一致。不過，地球自轉速度減慢的現象正在緩慢逆轉，有些科學家估計地球在2021年會轉得更快一些，如果情況持續，就可能需要使用「負閏秒」，調節時鐘。

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責任編輯 李志強