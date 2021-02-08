【牛年運勢】術數家蔣匡文揭「春牛圖」密碼　圖象預示2021+2022年經濟情況

▲ 術數家蔣匡文博士表示，「春牛圖」暗藏密碼，不僅是天氣預測，還預示了當年及來年的經濟情況，諸如失業率、生產成本、銀根鬆緊等等。

牛年說牛，當然先說「春牛圖」，中國曆書《通勝》每年都會刊出「春牛圖」及《地母經》，圖中牧童穿鞋還是赤腳，即預示了當年的天氣，讓農民得知降雨量、穀物收成等情況。但術數家蔣匡文博士表示，其實「春牛圖」暗藏密碼，不僅是天氣預測，還預示了當年及來年的經濟情況，諸如失業率、生產成本、銀根鬆緊等等。

「中國古代由皇帝頒布的曆法，稱為《時憲曆》，乃對來年經濟、民生、人力生產成本的預測，當中就有以『春牛圖』作顯示形式。」蔣博士指出，他收藏「春牛圖」由1982年至今，閒時以當年經濟情況或所發生的事對照印證，發覺頗為準確，因此，他認為「春牛圖」對前瞻未來一年頗有用處。今年適逢牛年，故將自己歷年研究所得，寫成小書《春牛圖密碼解讀》，將當中牛身顏色預示的秘密、論斷一年經濟情況的字句，逐一臚列解讀，以作為中國民俗文化的一課通識。

▲ 蔣匡文博士指出，今年2月11日（年三十）將會出現六星連珠現象，疫情會開始減退放緩，尤其2月至6月，經濟漸漸有復甦迹象，但6月至9月、11月有波折，大家宜小心提防。（elenor攝）

2021年春牛圖預示

未說來年，先回顧過去一年。蔣博士表示，春牛的頭身腹，各顯示不同地勢的區域，而當中顏色之不同，亦顯示了所會發生的不同情況。「據2020年（庚子）的『春牛圖』所示，春牛是『頭白身黑腹黃』，身黑即顯示全中國平原地域有大雨，正好印證2020年四大河流平原大洪水的局面。」蔣博士再以2020年的牛頭是白色為例說明：「白色屬金，代表兵刃，牛頭代表高原、高地。2020年有中印邊境之爭、亞美尼亞與阿塞拜疆大戰，都是位於高山地域，何其巧合抑或與此兆有關，極堪細味。」

然則，2021年（辛丑）「春牛圖」又顯示了甚麼情況呢？

「其實，早在2020年的『春牛圖』已顯示失業率颷升，當中一句『十一牛耕地』，同樣在2021年的『春牛圖』出現，換言之，今年的失業情況將會持續，所謂『十一牛耕地』，即出現爭食的情況。至於顯示2021年經濟環境的字句為『一日得辛』，辛是陰金，亦即指巿面流通的貨幣，預示銀根將會收緊，那麼做生意者就慘了：第一、借貸難；第二、做生意或收唔到錢。在國際方面，我比較擔心美國巿場。」蔣博士指，2020年是「五日得辛」，故可見股票巿場依然興旺，辛多即預示銀根較鬆。

6至9月或有波折

此外，預示2021年生產成本的字句為「蠶食一葉」，顯示生產成本下降，可能由於商舖結業、失業率高，業主願意減租，有利小商舖經營。

銀根緊絀、失業率颷升，那麼，2021年係咪無運行呢？

蔣博士搖搖頭說：「我等學術數的，又不是這樣看。中國人叫這些做『危機』，有危才有機，2003年置業的，有哪個單位不升值？正所謂『否極泰來』，只要有思維，在逆巿中也可以找到機會，正是有危，才可以上到位，能夠前瞻未來，就能積谷防飢。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

談到移民潮，蔣博士說，香港地薄唔留人，「香港耕土很淺，掘兩掘就是沙，接着是風化石，然後就花崗岩；北京不同，我看過掘咗三層單位咁深都還是土，這就是地厚。香港地薄，幾乎每20年一次大移民，但這也是一個機會，譬如有移民潮，你咪有機會執平樓，或者升上更高的職位，像我投身社會時，也剛好是移民潮，以及國家改革開放，很多人北上工作，我在職場上也得益於此。」

事實上，心態決定一切，蔣博士笑言，年年這麼多人算命，實際這是一道心靈雞湯，抗抑鬱藥，俾自己心靈一個吉利的希望。「2021年並不是這麼差的，要留意的是今年2月11日（年三十）將會出現六星連珠，包括太陽、月亮、水星、金星、木星及土星，疫情會開始減退放緩，尤其2月至6月，經濟漸漸有復甦迹象，但6月至9月、11月有波折，大家宜小心提防。」

▲ 壬寅年《地母經》末兩句：「人民雖富樂，六畜盡遭凶」，預示禽畜可能有大患。（elenor攝）

2022年春牛圖解說

至於疫情何時可退？蔣博士表示，疫情初發時，他已私下跟友人說，此疫最少3年才可消退。「2022年將可復甦，預示壬寅年經濟情況的字句為：『七日得辛、五牛耕地、蠶食六葉』，即銀根開始放鬆、就業情況改善，經營成本也會隨之上漲，不過要提防或再有禽流感、豬流感等出現。」

記者：葉翠華