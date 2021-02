【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福

▲ 李施嬅結婚。

本周五踏入40歲的李施嬅(Selena)今日(2月8日)突然在IG公布婚訊,並貼出閃爆求婚鑽戒。李施嬅這位準人妻回覆TOPick查詢時難掩喜悅,說:「收到大家的祝福,也感到非常幸福。」

正身在加拿大拍攝劇集《Blood and Water》第3季的李施嬅透過短訊回覆TOPick,她表示跟未婚夫早已認識了一段日子:「大家一齊好開心,也很感恩他對我工作上的支持和包容。」

詩嬅續稱:「很開心終於可以跟大家分享這個好消息,日子未定,可能要待疫情過後才舉行婚禮。他是圈外人,感激大家給我們一些空間。再有消會息會跟大家分享,收到大家的祝福,也感到非常幸福。多謝大家關心。」

▲ 李施嬅今天宣布結婚。(取自IG)

李施嬅送上喜訊

今日下午李施嬅突然於Instagram貼出求婚鑽戒宣布婚訊。

她寫道:「牛年一定會更好。因為有這樣的新嘗試,也有甜蜜的新嘗試。YES﹗Good night﹗Year of the Ox. New and exciting beginnings. #感恩 #blessings #ISaidYES」。

好姊妹胡杏兒,對李施嬅婚訊一事回覆媒體稱:「我們都知道了一段時間,好戥他們開心,好期待他們的婚禮!」

李施嬅找到真命天子

快將40歲的李施嬅情路多波折,2004年她跟鄧健泓因拍劇而戲假情真,其後因為鄧健泓被TVB雪藏,要保持戀情低調才獲「解凍」,最終二人拍拖5年便分手,而二人「再見亦是朋友」,一直保持友好關係。

另外,施嬅曾與李乘德拍拖,二人在2011年傳出相戀,惟最終分手收場,未能開花結果,後來李乘德反而跟詩嬅好姊妹胡杏兒結婚。

現在李施嬅終於找到真命天子,大批網民及圈中好友都替她高興。

記者:游艾維

