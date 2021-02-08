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【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福

娛樂 15:49 2021/02/08

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李施嬅結婚。

本周五踏入40歲的李施嬅（Selena）今日（2月8日）突然在IG公布婚訊，並貼出閃爆求婚鑽戒。李施嬅這位準人妻回覆TOPick查詢時難掩喜悅，說：「收到大家的祝福，也感到非常幸福。」

正身在加拿大拍攝劇集《Blood and Water》第3季的李施嬅透過短訊回覆TOPick，她表示跟未婚夫早已認識了一段日子：「大家一齊好開心，也很感恩他對我工作上的支持和包容。」

詩嬅續稱：「很開心終於可以跟大家分享這個好消息，日子未定，可能要待疫情過後才舉行婚禮。他是圈外人，感激大家給我們一些空間。再有消會息會跟大家分享，收到大家的祝福，也感到非常幸福。多謝大家關心。」

【李施嬅結婚】IG騷婚戒宣布結婚　Selena :I Said Yes

李施嬅今天宣布結婚。（取自IG）

李施嬅送上喜訊

今日下午李施嬅突然於Instagram貼出求婚鑽戒宣布婚訊。

她寫道：「牛年一定會更好。因為有這樣的新嘗試，也有甜蜜的新嘗試。YES﹗Good night﹗Year of the Ox. New and exciting beginnings. #感恩 #blessings #ISaidYES」。

好姊妹胡杏兒，對李施嬅婚訊一事回覆媒體稱：「我們都知道了一段時間，好戥他們開心，好期待他們的婚禮！」

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李施嬅找到真命天子

快將40歲的李施嬅情路多波折，2004年她跟鄧健泓因拍劇而戲假情真，其後因為鄧健泓被TVB雪藏，要保持戀情低調才獲「解凍」，最終二人拍拖5年便分手，而二人「再見亦是朋友」，一直保持友好關係。

另外，施嬅曾與李乘德拍拖，二人在2011年傳出相戀，惟最終分手收場，未能開花結果，後來李乘德反而跟詩嬅好姊妹胡杏兒結婚。

現在李施嬅終於找到真命天子，大批網民及圈中好友都替她高興。

記者：游艾維

同場加映：湯怡訪問

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