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【新冠肺炎】今日新增32宗確診個案　6宗源頭不明

社會 16:32 2021/02/08

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今日新增32宗確診個案，6宗源頭不明。

本地新冠肺炎疫情持續，今日（８日）新增32宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，年齡介乎8個月至83歲； 28宗屬本地個案。本地個案之中，6宗源頭未明，其餘22宗與早前個案有關，累計10,668宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

鰂魚涌惠利大廈3人初步確診，其中1人為筲箕灣官立中學中六生，曾於1月初、2月頭回校應考模擬試，曾使用同一禮堂的130名學生、教師及清潔工，需送往檢疫。詳情即看：【下一頁】

鰂魚涌惠利大廈解封後情況：

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張竹君稱，不明源頭個案分佈6幢不同大廈，涉荃灣象山邨、黃大仙慈正邨等。詳情即看：【下一頁】

醫管局指，過去24小時錄得31宗呈報個案，有31名病人出院；現時仍有501名病人留醫，當中24人危殆。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

 

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