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【減肥大作戰】四眼肥妹分享變身美少女過程　化妝瘦身減24磅：要配合飲食【多圖】

保健美顏 16:43 2021/02/08

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台灣一名女生分享，自己由四眼肥妹變成美少女的過程。

沒有醜女人，只有懶女人？台灣一名女生近日在討論區分享瘦身經歷，笑言自小被家人「餵食」，因而長胖了，中學時期體重達58公斤（約128磅），是位四眼肥妹。升上大學後，因為壓力大，加上減少食量，瘦了約24磅。同時，由於要開個人音樂會，她亦漸漸學會化妝，變身外表甜美的美少女。她強調，瘦身與化妝也很重要。

該名女生在Dcard討論區撰文表示，自小在花蓮長大，在當地讀小學和中學，及後往台北讀大學。她坦言，自己與家人、朋友也不介意外表，變瘦的關鍵是由於飲食習慣改變。

在台北我一天吃兩餐（早午餐、晚餐），在花蓮是三餐被家人餵食，很幸福但很胖。運動有差，但一定要配合飲食。

她上載相片，展示中學時期長得胖胖的自己，笑言：「雖然從小就是最肉的那個，但我還是讓臉與肥肉放飛自我的隨意生長」。

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升讀大學壓力大　體重跌11公斤

後來，她往台北升讀大學音樂系，因為讀書壓力大，日漸消瘦，體重由58公斤跌至50公斤（約由128磅跌至110磅）。那時她想學化妝，但始終沒勇氣。

大學三年級時，因為開辦個人音樂會，加上報考碩士課程的壓力，體重再度下跌，降至47公斤（約104磅）。完成音樂會後，她開始學化妝，「先從擦口紅開始，接著買粉底液亂抹在臉上，再買個大地色眼影放在眼睛上」。由於是新手，她曾被同學取笑，指面部「很黃掉漆」。

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掌握化妝技巧　變身美少女

到大學三年級暑假，她已掌握化底妝的技巧，開始學習畫眼線，並染了頭髮。漸漸地，她習慣了化妝，直言大家對自己的態度也變得不一樣：「真的只相信減肥和化妝了」。

該女生透露，目前與男朋友在美國，疫情下每天困在家中，再次長胖了，但調整飲食後，體重下降，現在體重為52公斤（約115磅）。從高中時期到現在，體重下跌11公斤（約24磅），並由肥妹變成美少女的她強調：「瘦身跟化妝是真的很重要」。

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責任編輯：羅嘉欣

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