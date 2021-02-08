【食不安心】木匙羹表面乾淨其實暗藏邋遢　一浸熱水狂釋噁心油污「精華」

▲ 木匙羹一浸熱水狂釋噁心油污「精華」。

木匙羹表面乾淨其實暗藏邋遢！有網民將乾淨的木匙羹浸泡在熱水中，攪拌幾圈，竟然釋出一大堆油污，非常噁心！

網民於Tiktok分享清潔木匙羹的影片。片中，網民先準備一隻看起來乾淨的木匙羹，然後放在杯中，再慢慢倒進熱水浸泡著。

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過了不久，就可以見到原本清澈的水變得混濁，而且水的表面有些油污飄浮。如攪拌一下，更會見到一些異物在水中飄浮。

影片讓一眾網民大呼噁心，「我已經用了木匙羹好幾年了！我不想知道這些！」、「這就是我不用木製品的原因」。

食評家Matt Preston也曾提過木匙羹的衛生問題：

表面上木匙羹看似乾淨，但如果放進滾水中，就可見到所有木匙羹有一樣的命運。聞一聞！臭！

他又建議大家可以使用矽膠匙羹，一方面更衛生，又耐熱又有彈性，煮食時也方便。

同場加映其他木廚具的清潔方法：

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責任編輯：楊宛茜