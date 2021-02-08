【腦退化】韓國殿堂級影后患認知障礙　被爆遭丈夫女兒棄養於巴黎

▲ 韓殿堂級影后患認知障礙，被爆遭丈夫女兒棄養於巴黎。

現年76歲的韓國殿堂級女演員尹靜姬（윤정희），曾經憑電影《詩》橫掃影后殊榮，她近年定居法國巴黎，最近傳出因患有認知障礙，被丈夫和女兒棄養，有網民在總統府青瓦台的網站發起請願，要求當局將尹靜姬接回韓國，事件引起當地網民及傳媒關注，而尹靜姬的丈夫白建宇則否認指控。

傳遭丈夫女兒遺棄

根據韓國媒體報道，有網民於上周五（5日）在青瓦台官方網站以「請救救長期與外界隔絕、病情垂危的電影演員尹靜姬」發表文章，稱患有認知障礙的尹靜姬早與丈夫分居，她住在巴黎近郊的一棟公寓，孤身一人與病魔搏鬥。

▲ （網上圖片）

文章提到，尹靜姬因病情無法獨自外出，因此幾乎足不出戶，過著在監獄般的生活，而她的女兒本身是一名小提琴家，雖然住在附近，但由於工作和家庭生活繁忙，根本無法照顧媽媽。撰文者懇請當局接尹靜姬回國，讓她得到悉心照顧。

文章引起關注，尹靜姬的丈夫、鋼琴家白建宇透過事務所否認指控，指內容純屬謊言，自己從未拋棄妻子，又稱尹靜姬以往會跟隨自己參加巡迴演出，但從數年前起，她的健康情況急速惡化，不過比起入住療養院，她更希望與家人一同居住。尹靜姬一直在家人和看護的照顧下生活，並定期有醫生為她進行治療。

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曾飾演認知障礙症患者 橫掃影后殊榮

尹靜姬於1967年出道成為演員，在60年代被稱為「三大天后」之一。她於1974年與鋼琴家白建宇結婚，育有一個女兒。1994年，尹靜姬宣布退休，其後定居法國巴黎。2010年，尹靜姬復出，主演知名導演李滄東執導的《詩》，獲得洛杉磯影評人協會最佳女主角獎。

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責任編輯：羅嘉欣