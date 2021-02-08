  • 21°C
香港時間 : 2021208日 (一) 17:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廉署起訴3名港隊手球代表　涉欺詐體院訓練津貼共2.8萬元

社會 16:51 2021/02/08

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

廉署起訴女子手球代表隊三人涉嫌欺詐訓練津貼。(資料圖片)

廉政公署今日(8日)落案起訴香港女子手球代表隊一名教練、一名隊員及一名前隊員，控告他們涉嫌串謀欺詐香港體育學院，偽造隊員訓練出席紀錄，致使體院發放政府訓練津貼共2.8萬元。3人獲准保釋，將於本周三(10日)在沙田裁判法院答辯。

被告為葉仕仁，34歲，女子手球代表隊主教練；黃穎彤，26歲，及許穎珩，22歲，分別為女子手球代表隊隊員及前隊員。葉仕仁被控3項串謀欺詐罪名；黃穎彤及許穎珩則各被控其中一項罪名。

廉署調查一宗貪污投訴時，揭發於2019年4月至9月期間發生的涉嫌罪行。民政事務局於2018年1月推出由體院管理的「隊際運動五年發展計劃」，以提升香港不同隊際運動項目的成績。由指定體育總會所推薦的運動員，可根據該計劃每月獲發4,000元津貼，但有關運動員必須在規定訓練中，出席率至少達80%。負責管理女子手球代表隊的中國香港手球總會有限公司(手球總會)是其中一個指定體育總會。

葉仕仁於案發時是女子手球代表隊的主教練，黃穎彤及許穎珩同為該隊隊員，二人均獲手球總會推薦領取上述計劃的津貼。

其中2項控罪指葉仕仁與黃穎彤或許穎珩一同串謀欺詐體院，不誠實地遞交黃穎彤某2個月或許穎珩某4個月，出席女子手球代表隊訓練的虛假資料，從而誘使體院根據上述計劃，向黃穎彤或許穎珩發放每月4,000元的資助。

餘下一項控罪指葉仕仁與另一名女子手球代表隊隊員串謀欺詐體院，不誠實地遞交該隊員某一個月出席女子手球代表隊訓練的虛假資料，從而誘使體院根據上述計劃，向該隊員發放每月4,000元的資助。

廉署調查發現許穎珩申請的訓練津貼涉款1.6萬元，而黃穎彤及上述該名女子手球代表隊隊員，則分別獲發8,000元及4,000元的訓練津貼。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

【新冠肺炎】再多31名患者康復出院　48名病人仍危殆或嚴重
今日 16:39
【新冠肺炎】再多31名患者康復出院　48名病人仍危殆或嚴重
【新冠肺炎】筲箕灣電車總站麥當勞有員工初步確診　已暫停營業會安排員工檢測
今日 16:20
【新冠肺炎】筲箕灣電車總站麥當勞有員工初步確診　已暫停營業會安排員工檢測
【新冠肺炎】6宗不明源頭居住大廈需強檢　涉荃灣象山邨、黃大仙慈正邨等
今日 16:36
【新冠肺炎】6宗不明源頭居住大廈需強檢　涉荃灣象山邨、黃大仙慈正邨等
教練 運動員 手球 廉政公署 香港體育學院 欺詐罪 貪污 運動

最高瀏覽

【送錯外賣】送錯貴4倍訂單客人拒應門找數　港男鄰居心痛：大男人企係外面喊
14:05 2021/02/07
【送錯外賣】送錯貴4倍訂單客人拒應門找數　港男鄰居心痛：大男人企係外面喊
【神秘入院】朱智賢自稱入院接受全身麻醉　Ashley拒透露詳情：唔係好知自己做咩
17:18 2021/02/07
【神秘入院】朱智賢自稱入院接受全身麻醉　Ashley拒透露詳情：唔係好知自己做咩
【出爾反爾】4歲孫女哭求阻止嫲嫲劏鴨子過年 嫲嫲無奈答應翌日結局大逆轉
14:33 2021/02/07
【出爾反爾】4歲孫女哭求阻止嫲嫲劏鴨子過年 嫲嫲無奈答應翌日結局大逆轉