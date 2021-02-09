【明星理財】苑瓊丹斥百萬開超市攻熟餸包　苑仔曾歷生意失敗無懼再創業

▲ 苑瓊丹疫巿斥百萬攻熟餸包，提供多款美食。

做生意當然最好是不熟不做。百足咁多爪的苑瓊丹，看似瓣瓣撈過界，其實她做生意的宗旨是不了解不會做。就好像去年開始，她與拍檔一起搞「Lun廚與Din娜」熟餸包，最近又在葵涌開設超市體驗店——S食MART優質生活超市，都緣於她愛吃。

苑瓊丹說：

我做熟餸包因為喜歡食，之前做聯誼會因為喜歡打牌。食是一種享受，但當你無時間的時候，煮餸就變成一種虐待。

▲ 苑瓊丹說今次投資熟餸包，一定有7位數字，但現在無論做甚麼生意，都是鋪線期，不是收成期，因此暫不會說分錢。圖為她品牌打造的燒腩仔。（湯炳強攝）

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談食，苑瓊丹便眉飛色舞。像打邊爐，她就誇張地要走勻全港十八區去買靚料，那裏的牛肉靚、那裏的魚丸好，她都會駕車去買，結果要買足一天。「好像龍躉鰭，骨膠原多，淥到剛好熟，好食到不得了！有次打邊爐，我又買了紐西蘭的藍青口，是剛到的飛機貨，淥完還食到海水的鮮味。」

近年，苑瓊丹在內地時間較多，吃麻辣火鍋的次數也不少。「我喜歡食豬腦，可以淥得耐，又入味，食落外面麻辣，內裏就原汁原味。」還有好邪惡的厚切午餐肉，都是麻辣中仍嘗到午餐肉的原裝味道，苑瓊丹瞓身推介。

她也懂得煮，還在新加坡參加過比賽，曾被讚是全TVB最好刀工的女藝人。她最喜歡煮一些有情意結的食物，如春餅，因母親是福建人。「將一些紅蘿蔔、荷蘭豆、豆腐乾、福花，再加少許瘦肉，炒完，用春卷皮卷著來吃，是滿有情意結的食物。」但畢竟苑瓊丹工作繁忙，經常國內及香港兩地頻撲，下廚的機會少。工人沒有煮食慧根，還要忙於打理苑瓊丹飼養的9隻狗，因此熟餸包的出現，正好解決每天吃甚麼的問題。

推燒臘熟餸包

「推出熟餸包是機緣巧合認識了超哥（黃志超），而大家的理念又切合這個時代的需要。我小時候都有做家務，覺得最花時間就是煮飯，由買餸到洗洗切切調味，家庭主婦要照顧家人3餐，就無時間做其他嘢。」於是他們花心思弄一些在家較難煮的餸菜，如梅菜扣肉、花生蚊豬手等。

「我個人很喜歡食燒臘，幾乎餐餐都斬料，但對衛生很有要求。」她說許多時見燒臘檔的食物如果處理不好，會吸引蒼蠅；又或者見網上一些片段，有老鼠大啖地咬叉燒，都令她怕怕，因此如果能有燒臘的餸菜包，就最好不過。「我們試過不同國家的豬，遲些會出西班牙黑毛豬，希望在家也做到熱辣辣、燒肉脆脆的口感。」

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雞胸肉賣斷貨

她的拍檔超哥會用2、3、4、5去介紹他們熱賣的熟餸包，2就是兩款燒味——燒腩仔及叉燒；3是3款麻辣小食：豬耳絲、火雞腎片及豬脷片；4是4款低溫慢煮無激素的雞胸肉，分別有原味、黑椒、香草及麻辣4款口味，而5就是5個餸菜包，計有梅菜扣肉、花生蚊豬手、泰式青咖喱雞、紅燒牛肉及柱侯蘿蔔炆牛腩。

拍攝當天，想影雞胸肉也無貨，原因是許多人會用來減肥健身，貪其無脂肪又高蛋白質。「有些大隻佬甚至要求雞胸只下少許鹽，因為是標準化產品，有一定數量，我們可以為他們度身訂造。」超哥說。

「Lun廚與Din娜」急凍熟餸包另一推介是有肌熟雞。整個製作過程，由雞隻識行識走到真空包裝儲存，只需要1小時。「市面上的冰鮮雞就算是昨晚劏，經過運輸過程，肉質已變差，但我們在雞隻最佳時間整熟了，因此肉質特別結實。」超哥說。如果將熟雞放在冰格，最少可以保存6個月。苑瓊丹說，過年她已訂了10隻「看門口」。

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▲ 有肌熟雞（$128）未煮熟前大約是2斤，煮熟後因水份流失，約重1斤14兩。（湯炳強攝）

群組買餸「太空超市」

至於日前在葵涌開設超市體驗店——S食MART優質生活超市，苑瓊丹說最終的目的是變成「太空超市」。「無理由日日食熟餸包，也需要有些變化。我們的終極版是在群組買餸，有平嘢團購完，就送去屋苑例如互助委員會，那大家來取貨，那時候連舖租也可以省卻。」苑瓊丹發現自從開設超市後，吸引四面八方的供應商。「有些風馬牛不相及的人，譬如銀行經理都會打電話給我，說他的仔是賣豬肉，問我有沒有興趣入貨。」她希望這「太空超市」，成為方便大家的生活模式，打造優質生活。

優質生活在苑瓊丹心目中，就是節省了買餸、烹調的時間，便有多點時間陪伴家人、多點親子時間、多點去經營愛，並且有時間做你想做但無時間做的東西。

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疫下輸了聯誼會無阻擴張業務

諗頭多多的苑瓊丹最近又再蠢蠢欲動，周圍視察茶餐廳。「我計劃在大陸開多一、兩個項目，希望將一些新的茶餐廳概念搬上大陸，還有麵包及蛋糕店。」其實苑瓊丹與團隊近年在內地開設的牛雜店，經營不俗，兩個月內已開了20間，明年計劃開多300間。「吃牛雜可以很快，而大陸地方又大，孵化得快；而且還可以賺取加盟費。」

當然做過頭髮、生髮、美容生意的苑瓊丹，也不是每次都賺錢。「我曾經做按摩院失敗過，疫情下又輸了間聯誼會，雖然未執，但在『雪櫃』階段。」但這樣都無阻她擴展她的生意業務，像她說很無聊地正在籌辦一個跨境直播平台，總之有機遇，她就不會放過。

那是否明星效應，真的有其效用呢？「明星效應是可以快點讓人知道，但如果選擇錯誤，就會整臭個名，所以為甚麼揀合作者那麼重要，因為如果像熟餸包有細菌，食到人肚痾就不是太好了，優質生活不是要去排隊睇醫生！」

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減肥最重要是管好張嘴

一向喜歡飲飲食食的苑瓊丹，對吃這樣講究，又賣熟餸包，經常要試食，怎樣keep fit呢？

「我一向著衫都是很貼身，剛剛好，所以發現肥一點，就要即刻去減肥。」她覺得減肥的不二法門是吃少一點東西，管好張嘴，其一是不吃宵夜，其二是不吃澱粉質食物。她試過為了減肥，每日只吃一個蘋果，就走去睡午覺，讓自己起床有點飽飽滯滯的感覺。

最胖的時候，苑瓊丹試過140磅，但那是讀書年代，現在保持55kg（121磅）。「年紀大了，面太瘦會覺得好老，keep住這個磅數差不多。」她現在的體重與正在重播的《真情》時期相若。

由於她現在經常回大陸拍劇的關係，許多時候要將自己穿衣的尺寸給劇組，因此體重更加不能時肥時瘦。

我每天早上刷完牙、洗完面、換衫前，就會上一次磅，一見多了零點幾磅，就要即刻減，不要肥到一個階段才減，這才可以還原基本步。

做藝人這一行，真的一點也不容易，要非常刻己。

記者：何小雲

同場加映：林盛斌專訪