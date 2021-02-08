【強制檢測】筲箕灣官中2名中六學生染疫　130名學生及教職員需送檢疫

本地疫情持續，今日（8日）新增32宗確診個案，當中輸入個案4宗。另外28宗本地個案，當中6宗源頭未明，其餘22宗與早前個案有關，累計10,668宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君交代最新疫情，指筲箕灣官立中學先後兩名學生，已列確診或初步確診個案，約130名學生、教師及清潔工，要列為密切接觸者需送往檢疫。另外衞生防護中心已去信該校，要求全校師生需接受強制檢測。

直擊筲官中六模擬試禮堂衞生情況：

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政府昨（7日）將鰂魚涌惠利大廈列為「受限區域」，強制檢測行動發現3宗初步確診個案，有關初步確診人士已被送往醫院，另有7名密切接觸者將會被送往檢疫中心跟進。張竹君稱，其中兩名初步確診個案，位於同一座向，政府專家顧問袁國勇正於現場調查，有消息會公布。

張竹君稱，在3宗初步確診個案中，有一名筲箕灣官立中學中六級學生，跟早前已確診個案屬同一單位座向，兩宗個案也同樣就讀筲箕灣官立中學。該兩名確診學生於傳染期內，也曾於1月初、2月頭回校應考模擬試，於同一禮堂應考，但二人私下並不熟稔，於考場也非坐得接近。

張續稱，雖然2人病徵輕微，但也有機會共用部分設施，有傳播風險。她宣布使用同一禮堂的130名學生、教師及清潔工，也要列為密切接觸者，需送往檢疫。

她補充，雖然學生在禮堂也有戴口罩，傳染風險未必好高，但考試時間較長，也或涉及共用洗手間等設施。現在於同一場合錄兩宗個案，衞生防護中心需視為一個爆發，需謹慎地處理，才決定同時將約130人也列為密切接觸者。

衞生防護中心首席醫生歐家榮稱，衞生防護中心已去信該校，要求全校師生若曾於過去14天，逗留過該校逾2小時，需接受強制檢測。

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責任編輯：吳卓峰