【塞爆雪櫃】騎呢老公習慣塞飲品空盒入雪櫃　老婆忍足7年：就看你能擺多久

▲ 台灣一名女網民最近發帖，投訴老公將飲過的飲品空盒塞爆雪櫃，將近兩個月也沒有整理。

雪櫃猶如家中寶箱一樣，打開時可能會發現意外之物。台灣一名女網民最近發帖分享雪櫃情形，投訴老公將飲過的飲品空盒塞爆雪櫃，將近兩個月也沒有整理，更不准老婆動手，觸發一眾網民熱烈議論。

據Facebook群組「爆怨公社」，一名網民最近分享家中雪櫃情形，相中可見雪櫃下格放滿一排排開封的飲品空盒，而且飲管有規律地一致沒有拔出、朝一個方向插入，貌似整個雪櫃已塞爆。

▲ 女網民最近發帖分享雪櫃情形。（圖片來源：Facebook群組「爆怨公社」）

發帖者抱怨表示，這是老公將近兩個月累積下來的情形：「這就是我先生口中的會整理！累積了將近兩個月的會整理！！」她指，自己的飲品也已被空盒擠到雪櫃的邊緣角落，感觸表示：「誰家冰箱比我家的廢，只冰空瓶辣」又指自己跟老公已冷戰將近兩個月：

大爺很有氣魄叫我不要動，就看你能擺多久。

不少網民批評發帖者的老公衛生習慣不好、無法接受，也有人留言：「我沒辦法接受冰箱變這樣，如果是我老公，應該會被我包一包一起冰進去」、「下次把你老公折一折冰進去啦！ 腦袋空的需要冰」。

有網民就叫發帖者做舉手之勞，主動幫老公清掉垃圾，這時發帖者居然回應：「舉手之勞6-7年了⋯⋯⋯⋯」網民得知惡習原來維持已久，就轉口風支持太太：「那……忍無可忍，無須再忍！」

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責任編輯：羅嘉欣