【DONKI確診】小西灣DONKI開業4日外判保安確診　店舖須消毒清潔年初一重新營業

▲ 小西灣DONKI開業4日即錄首宗個案。

本地疫情持續，開業僅4天的Don Don Donki（驚安の殿堂）小西灣藍灣半島分店，錄得首名員工確診個案。Donki指該名外聘保安員在2月8日確診，店舖須關閉消毒，將於2月12日早上年初一重新營業。

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東區區議員李鳳琼於fb發文稱，小西灣藍灣半島Donki分店，一名外判保安員居住於強檢大廈，檢測結果呈初步陽性。她引述Donki消息，該保安員今個月3日、5日至7日也有上班，店方正商討如何進行消毒，未決定是否停業。

李鳳琼續稱，藍灣廣場管理處將會為整個停車場及商場，進行深層消毒；藍灣半島亦會為與商場入口共用的地下大堂消毒。

藍灣Donki在店外貼出告示，指店舖已關門進行消毒，暫定2月12日（年初一）重新營業，同時會安排店內的員工接受檢測或者安排隔離檢疫。

按今日（8日）疫情記者會，本港今日新增32宗確診個案，當中輸入個案4宗。另外28宗本地個案，當中6宗源頭未明，其餘22宗與早前個案有關，三跑群組有一宗，累計10,668宗病例。

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責任編輯：吳卓峰