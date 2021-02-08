涉助藏爆炸品案男生刪網上資料　區議員助理及無業男被控准保釋

▲ 被告黃俊燁。王仁昌攝

2019年平安夜警方在觀塘一迷你倉搜出煙霧餅及化學品，20歲男生涉事被控2項管有爆炸品罪及後一度還押壁屋候訊，其間涉案男生疑串謀兩男為他刪除互聯網戶口內的相片，今（8日）於觀塘裁判法院被加控1項串謀妨害司法公正罪，另兩男亦被控串謀妨害司法公正罪今提訊。控方申請兩案合併及轉介區域法院處理，案件押後至3月29日再訊，以待控方準備轉介文件；期間3名被告准保釋候訊，須每月到警署報到1次。

首案被告鄺偉邦（20歲）報稱學生；次案被告余昕鈺（19歲）及黃俊燁（20歲）分別報稱區議員助理及無業。

控方今申請兩案合併，獲裁判官批准。案件合併後，3人同被控1項串謀妨害司法公正罪，鄺另被控2項管有爆炸藥物罪。

▲ 被告鄺偉邦(左)。王仁昌攝

控罪指，3人於2020年2月3日在清水灣壁屋監獄內串謀妨害司法公正，同意刪除3個互聯網戶口，即Instagram戶口「PONG K W P」，Google戶口waipongkwong@gmail.com及IMnoonebuthongkonger@gmail.com的數碼資料。

鄺另被控於2019年12月24日在觀塘寶冠大廈3樓時昌迷你倉1個倉內，明知而管有或控制爆炸品，即nitrocellulose；及10個煙霧餅。

控方擬將案件轉介區域法院處理，裁判官將案件押後至3月29日再訊，以待控方準備轉介文件；3名被告續准保釋，其間不得離港及須每月到警署報到1次，鄺另被禁止接觸控方證人。

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記者：王仁昌