【活化保育】中環街市活化項目批予華懋集團旗下公司營運　為期10年

▲ 中環街市活化項目的營運合約，批予華懋集團旗下的貴益有限公司，為期10年。（經濟日報資料圖片）

市區重建局（市建局）今日（8日）公布，經過公開招標及評審後，董事會批准將中環街市活化項目的營運合約，批予華懋集團旗下的貴益有限公司，為期10年，局方將與對方簽訂營運協議，項目在今年第三季開始首階段營運。

市建局解釋，招標程序共收到3份營運計劃書，局方董事會設立的遴選小組，作詳細審視及評分後，最終認為貴益有限公司的計劃方案，最能切合3項營運主題元素和其餘招標要求。

3項營運主題元素要求

「親」 融合項目的保育元素，提升歷史建築的獨特個性；提供優質的公共空間予公眾共享，成為社區聚腳地。 「動」 善用項目的空間，籌辦多元化的社區活動，為中環街市注入活力。 「融」 提供價格合理和多元化的餐飲、零售和文化設施，滿足不同階層市民的生活所需。

市建局指，考慮到營運機構須在營運及設施管理上投放龐大資源，局方將向營運機構支付各公共空間的物業設施管理和保養支出，以避免將管理公共設施的支出轉嫁予租戶和消費者，有關設施包括：

面積約1,000平方米的公共空間

連接中區至半山自動扶梯的24小時行人通道及公共洗手間

市建局說，與貴益有限公司簽訂營運協議後，將共同成立管理委員會，就業務計劃釐定執行細節，並持續監管營運機構及其租戶的表現及營運成效，以打造中環街市成為一幢親切舒適、具活力，以及共融的新地標。

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行政長官在2009年《施政報告》中，宣布將前中環街市大樓交予市建局，進行保育活化的工作，為市民提供一個多元用途及綠化的空間。市建局其後成立社區諮詢委員會，於2009 至2011年就活化後中環街市的用途和營運方向進行廣泛社區諮詢。公眾普遍認同營運模式應充分顧及文物保育及公眾享用兩項原則，不應以獲取最大盈利為目標。

中環街市大樓的規劃申請獲城市規劃委員會批准後，政府在2017年第四季批出短期租約，以便市建局為大樓進行復修和活化工作。市建局隨即展開工程，並制定分階段完成的目標，以盡早開放予市民享用。

隨著首階段工程在2020年第四季完成，行政長官會同行政會議批准將前中環街市用地，以私人協約方式批予市建局，為期21年，以便市建局及營運機構，為中環街市大樓作持續的保育活化工作。

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記者：陳曉瑩