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【緋聞女王】馮盈盈講「閃婚實出事」否認暗諷舊愛　FYY認等桃花公開擇偶條件

娛樂 17:52 2021/02/08

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馮盈盈否認暗諷舊愛結婚。

馮盈盈的醫生前度鍾文浩（寶寶）早前跟新歡結婚，低調舉行婚禮，而日前盈盈在主持節目《#後生仔傾吓偈》，跟嘉賓麥玲玲談到閃婚問題，突然講出「閃婚實出事」，其言論被指暗諷舊愛，今日馮盈盈出席活動時就回應事件。

【舊愛結婚了】醫生舊愛Martin低調行婚禮　馮盈盈桃花運旺不愁寂寞

馮盈盈主持賀年節目《送鼠迎牛開運王》。（東星圖片）

向前度結婚送祝福

事緣盈盈早前在有份主持的節目《#後生仔傾吓偈》，邀得堪輿學家麥玲玲做嘉賓，玲玲姐節目提到另一半應有穩定的職業，譬如醫生時，盈盈反應甚大，高聲說：「唔要呀！嗰啲咩on call 360喎！真係激到我！」

節目中盈盈又向麥玲玲請教，怎樣可令追求者不會提出結婚？玲玲笑言男人男人講結婚多是「扮認真」，真正想結婚的人不會講出口，又指閃婚容易出事，盈盈便對「閃婚實出事」言論大表認同，因此網民形容她暗諷舊愛。

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今日盈盈出席TVB《送鼠迎牛開運王》拜神儀式，被問到在節目中提到「閃婚實出事」，她否認諷刺前度，稱：「我絕對沒此意思，只是節目效果，我是講自己情況，因為我對閃婚比較陌生，自己連對象都未有。」

她又對Martin結緍表示會大方送上祝福，祝他跟新婚太太恩恩愛愛、甜甜蜜蜜、年生貴子。 

【死敵傳婚訊】馮盈盈拒絕恭賀江嘉敏　FYY自言事業衝刺期不急於拍拖

馮盈盈欣賞阿Bob的才華。（東星圖片）

公開擇偶條件

盈盈近日新聞不斷，除「閃婚論」，日前駕車又遇上交通意外，成為網上熱搜名字，她笑言希望新一年愈來愈旺。

盈盈現時單身，她公開其擇偶要求，並笑言要節目拍檔林盛斌（Bob）介紹對象，被問有何要求，盈盈稱：「搞笑、幽默、有趣，就像阿Bob一樣，可氹到我開心。」

她又指自己不是只看外表，喜歡非主流口味，似阿Bob也非常好。

同場加映：林盛斌訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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