【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士

本港新冠肺炎疫情持續，早前一名39歲商務豁免人士抵港後發病並確診（個案編號：10581），居東涌映灣園悅濤軒3期9座，同行返港一名家人亦確診；而於映灣園悅濤軒3期9座同住的3名家人亦告確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日稱，該名商務豁免人士的病毒基因排序仍正在進行中，現時已有5人確診。

第10,581宗確診的39歲男子屬商務豁免人士，早前一直在深圳居住，1月21日曾做病毒測試呈陰性，1月23日由深圳抵港，1月30日開始感到頭痛，2月3日檢測後結果呈陽性。當時衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者發病前一周仍在香港，故暫列為本地個案。

張竹君今日被問及有關個案時解釋，患者居東涌映灣園悅濤軒3期9座，其病毒基因排序仍正在進行中，隨行來港一名家人亦屬商務豁免人士，及後均告確診，而同住於悅濤軒3期9座的3名家人亦染疫，至今同一家庭已有5人確診，暫未能確定誰屬感染源頭。

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記者：陳正怡