【2021農曆新年】花藝師教打理8大年花貼士　蘭花勿摸花蕾劍蘭勿與一種花同放【內附詳情】

▲ 花藝師梁靈剛會教大家如何打理8大年花，以及保養貼士。

即將踏入牛年，不少市民都把握這幾天機會逛逛花墟，購買心頭好年花迎新春。但花墟年花的品種及款式如恒河沙數，究竟該如何揀選？買回家後又應如何打理，年花才會耐放？這次邀請到著名花藝設計師梁靈剛（Solomon），教大家幾招保養年花的妙法。

▲ 著名花藝設計師梁靈剛會分享購買及打理年花的小貼士，讓大家有靚靚年花迎牛年。（受訪者提供圖片）

蘭花

坊間常見的蘭花有蝴蝶蘭及蕙蘭兩種，前者最受港人歡迎，因顏色較多兼有迷你版，適合蝸居種植，而蕙蘭相對較巨型及多葉。

一株蘭花多數有8至9個花蕾，通常頂部已開3至4個、前面還剩4至5個未開的蘭花就是最好。注意種蘭花時勿用手摸花蕾，否則花蕾很易凋謝及掉下。

他再補充，買蘭花時可留意花序，如排列整齊、由上而下左右輪流開的蘭花，則是上等貨，價錢亦是最貴，而能開到7至8朵花，即代表蘭花非常適應所擺放的地方。

保養方法：勿澆太多水，可每2至4日用手指摸摸水苔，如太濕或能黏起水苔，即不用淋水，亦不能常搬動盆栽。

▲ 蘭花（資料圖片）

五代同堂

五代同堂並非是花，而是一粒粒類似橙色氣球的果實。購買時可選較濃密、飽滿及較多果實的一株，並要注意果實不應有破口、瘀色或刺穿，如表皮有破爛，或椗部是黑色或破爛，整個果實在幾日內就會腐壞及報銷。

Solomon更補充，如果實表皮沒磨損，只是有些少斑點，則毋須太擔心，而果實的顏色會愈放愈橙，如想耐放點，可選較青或黃色的。

「購買五代同堂最好是連樹枝買，坊間常見一盆盆精緻的塔狀五代同堂，其實並非盆栽，而是將果實拔離樹枝後再重組成的裝飾品，較不耐放，一般只可擺幾星期至1個月。」

保養方法：可將整株吊起或插在沒加水的樽內，可擺放3至4個月，通風好的話能放半年，是懶人推介。

▲ 五代同堂（黃依情攝）

水仙

今日已是年廿七，如自家浸水仙頭的話會太遲，Solomon就建議應直接買已𠝹開的水仙。

應選根已長出來，以及根球雪白的水仙，帶啡即是缺水或水骯髒，容易變臭。

他亦建議要選多菖數的，所謂菖，即是根球有多少枝花芽，每個根球約有8至9菖，12菖為最好，而每菖可長5至6朵花，菖愈多就愈貴。「要留意葉不應太長，太長即吸收不夠陽光，花蕾亦應比葉高，否則在葉中開花，外觀上會較失色。」

保養方法：因水仙是用浸水方法養，應每日換水及沖洗花盆，最好是將整株水仙拿出來沖洗。如不方便，可直接將盆放水龍頭下用水沖1分鐘作換水用途。

▲ 水仙（資料圖片）

銀柳

打理銀柳可用水養或不加水當乾花處理，前者的銀柳粒粒會愈來愈大，像狐狸尾般毛茸茸，一兩星期後更會長出如毛蟲般的花。

用水養的話，只需1至2吋高即可。如當乾花的話，則只需用樽插住便可，但要注意，市面上常見的七彩銀柳，如加水養的話會倒吸顏料引致脫色，建議應當乾花用。

▲ 銀柳（黃依情攝）

劍蘭

如想劍蘭耐放，買回來後可剪走最頂的幾個花蕾，以及將尾部的葉剪走，只剩一、兩塊，腳斜切45度像鉛筆般，放入三分一高度的水中，並加一滴漂白水。

他更建議，如想劍蘭一次過全開，可先不給水一日，翌日再放深水內，就會全開。但千萬別將劍蘭跟菊花同放，因菊花會產生味道催熟劍蘭，並影響外觀。

▲ 劍蘭（資料圖片）

富貴子

揀富貴子時，應選果實粒粒飽滿、偏紅色、沒有脫落，以及四方八面都有的盆栽。「買回家後，要在富貴子莖腳剪十字，令吸水面積增多，否則缺水的話，果實就會脫落。建議可每星期換1次水，要多水，約浸到富貴子一半高度便可，可擺放1個月。」

▲ 富貴子（資料圖片）

牡丹

坊間常見有盆栽式的木本牡丹、切花式的草本牡丹，以及近年愈來愈流行的洋牡丹。

木本牡丹較難種，建議可買已種好的款式，但花一開完就會報銷，純粹是應節花。草本牡丹相對較易照顧，購買時應揀已半開花的，且勿選花蕾太實的，會有6成機會不開花。

而新興的洋牡丹外形則如酥皮撻般，較細粒，Solomon提醒這類花只需非常少的水便可，約1吋，否則莖很易爛掉，花蕾亦容易掉下，同時要加一滴漂白水，防止腐爛及發臭。

▲ 牡丹（iStock圖片）

比利時杜鵑

近年流行的一款盆景杜鵑，於日本、韓國及內地非常受歡迎，是室內盆栽，最適合放陽台或窗台種植，但一定要保持泥土濕潤及有日照。

▲ 比利時杜鵑（黃依情攝）

記者︰黃依情